Андрея Маркова чествовали перед игрой «Монреаля» c «Виннипегом». Защитник провел 16 сезонов за клуб: «Я всегда верил, что это лучший город для игры в хоккей»

Андрея Маркова чествовали перед игрой «Монреаля».

«Монреаль » провел торжественную церемонию в честь бывшего защитника команды Андрея Маркова . Она состоялась перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2 Б).

Марков выступал за «Канадиенс» 16 сезонов, провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и 89 – в плей-офф. Суммарно он набрал 604 (124+480) очка в составе клуба.

«Добрый вечер, Монреаль (эту фразу Марков сказал по-французски – Спортс’‘).

Для меня большая честь быть здесь сегодня вечером. Когда я приехал в Монреаль 25 лет назад, то не знал, чего ожидать. Но я встретил город, который меня радушно принял, команду, которая стала моей семьей, и болельщиков, которые поддерживали нас каждый вечер.

Мне повезло играть рядом с великолепными хоккеистами: Саку Койву, Алексей Ковалев, Кэри Прайс , Макс Пачиоретти , Брендан Галлахер, Пи Кей Суббан. Знаю, что ты где-то на трибуне, люблю тебя.

Я всегда верил, что это лучший город для игры в хоккей. Всем моим товарищам по команде, тренерам и персоналу – спасибо за то, что сделали меня лучше как человека и как игрока.

Монреаль, я люблю тебя», – сказал Марков на церемонии.