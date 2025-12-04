Андрея Маркова чествовали перед игрой «Монреаля» c «Виннипегом». Защитник провел 16 сезонов за клуб: «Я всегда верил, что это лучший город для игры в хоккей»
«Монреаль» провел торжественную церемонию в честь бывшего защитника команды Андрея Маркова. Она состоялась перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2 Б).
Марков выступал за «Канадиенс» 16 сезонов, провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и 89 – в плей-офф. Суммарно он набрал 604 (124+480) очка в составе клуба.
«Добрый вечер, Монреаль (эту фразу Марков сказал по-французски – Спортс’‘).
Для меня большая честь быть здесь сегодня вечером. Когда я приехал в Монреаль 25 лет назад, то не знал, чего ожидать. Но я встретил город, который меня радушно принял, команду, которая стала моей семьей, и болельщиков, которые поддерживали нас каждый вечер.
Мне повезло играть рядом с великолепными хоккеистами: Саку Койву, Алексей Ковалев, Кэри Прайс, Макс Пачиоретти, Брендан Галлахер, Пи Кей Суббан. Знаю, что ты где-то на трибуне, люблю тебя.
Я всегда верил, что это лучший город для игры в хоккей. Всем моим товарищам по команде, тренерам и персоналу – спасибо за то, что сделали меня лучше как человека и как игрока.
Монреаль, я люблю тебя», – сказал Марков на церемонии.