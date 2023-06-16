Губерниев считает, что уровень КХЛ упал: «Сильные иностранцы не едут, как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе? Главная звезда лиги – Никишин»
Дмитрий Губерниев поделился мнением об уровне КХЛ.
– Как вы относитесь к мнению, что уровень КХЛ упал?
– Безусловно, он упал. Мы отстранены, к нам не едут сильные иностранцы. Как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе?
Поэтому надо упираться и делать все возможное, чтобы минимизировать риски.
– Согласны с тем, что звезд в КХЛ не хватает?
– На мой взгляд, главная звезда КХЛ – это защитник СКА Александр Никишин, жених Вари Субботиной.
Потому что он не только хороший хоккеист, но у него еще девушка красивая, к которой я отношусь с большой нежностью.
Я очень рад за ребят, потому что у них любовь всепобеждающая и желаю им многая лета вместе, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
лучший кхловец - Никишин, к Субботиной тёплые чувства
хоккеисты, что-то тут не так)