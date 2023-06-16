Губерниев считает, что уровень КХЛ упал: «Сильные иностранцы не едут, как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе? Главная звезда лиги – Никишин»

Теги СКА Дмитрий Губерниев КХЛ Варвара Субботина Александр Никишин Хоккей

Дмитрий Губерниев поделился мнением об уровне КХЛ.

– Как вы относитесь к мнению, что уровень КХЛ упал?

– Безусловно, он упал. Мы отстранены, к нам не едут сильные иностранцы. Как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе?

Поэтому надо упираться и делать все возможное, чтобы минимизировать риски.

– Согласны с тем, что звезд в КХЛ не хватает?

– На мой взгляд, главная звезда КХЛ – это защитник СКА Александр Никишин, жених Вари Субботиной.

Потому что он не только хороший хоккеист, но у него еще девушка красивая, к которой я отношусь с большой нежностью.

Я очень рад за ребят, потому что у них любовь всепобеждающая и желаю им многая лета вместе, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

12 комментариев

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johny_stavki
лучший нхловец - Малкин, потому что Кастерова моя подруга
лучший кхловец - Никишин, к Субботиной тёплые чувства
хоккеисты, что-то тут не так)
+6
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+6
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Огюст
Губерниев , что у тебя за характер , за привычка влезать в чужие отношения молодых людей - имей совесть и понимай ,что это не красиво и не тактично!
+1
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+1
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Павел павел
быстро переобулся. прям в воздухе
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dosatuy
Что-то губу не туда понесло. При чем здесь его хорошая знакомая. Он хоккей вообще смотрит?
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Bratsk Bruins
Кто по его мнению из сильных иностранцев приезжал ранее?
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sergey2022
Биатлон освоил, взялся за хоккей(
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Sergejs Fedotovs
Уровень КХЛ никогда и не был высоким. Шипачев не выделился в команде, где особо стараться не надо было, чтобы выделиться - один из лидеров КХЛ. Гусев не закрепился в НХЛ, один из лидеров КХЛ. Ковальчук - провалил с потрохами возвращение в НХЛ, вернулся в КХЛ, забил в первом же матче, помог затащить Авангард к кубку. И это все времена, когда легионеры в КХЛ ехали
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k.vlad
Губерниев считает?))), этот недогребец вылез на комментариях, внимание ... биатлона!))???. И сейчас этот придурок "считает"?... #####....
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Разрушающий мифы
Губа, что ты несёшь? У нас же после сокращения лимита освободилось около 50 мест для молодых игроков, а с вводом Лады и все 80-90. Громадные перспективы для роста (с)
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Евгений Узингер
Ответ johny_stavki
лучший нхловец - Малкин, потому что Кастерова моя подруга лучший кхловец - Никишин, к Субботиной тёплые чувства хоккеисты, что-то тут не так)
ахахахах. думаешь?
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johny_stavki
Ответ Евгений Узингер
ахахахах. думаешь?
думаю, Губерниев от слова Губа😁 - глаз положил на очаровательную Варвару
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