Губерниев считает, что уровень КХЛ упал: «Сильные иностранцы не едут, как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе? Главная звезда лиги – Никишин»

Дмитрий Губерниев поделился мнением об уровне КХЛ.

– Как вы относитесь к мнению, что уровень упал?

– Безусловно, он упал. Мы отстранены, к нам не едут сильные иностранцы. Как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе?

Поэтому надо упираться и делать все возможное, чтобы минимизировать риски.

– Согласны с тем, что звезд в КХЛ не хватает?

– На мой взгляд, главная звезда КХЛ – это защитник СКА Александр Никишин, жених Вари Субботиной.

Потому что он не только хороший хоккеист, но у него еще девушка красивая, к которой я отношусь с большой нежностью.

Я очень рад за ребят, потому что у них любовь всепобеждающая и желаю им многая лета вместе, – сказал комментатор «Матч ТВ» .