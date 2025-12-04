Леонард – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе»: дубль, 4 очка, «+3», 6 бросков, 2 хита. Форвард «Вашингтона» набрал 18 очков в 28 играх сезона НХЛ

Райан Леонард – первая звезда матча против «Сан-Хосе».

20-летний нападающий «Вашингтона » Райан Леонард набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе » (9:1).

Также американец в этой игре набрал показатель полезности «плюс 3», нанес шесть бросков по воротам, выполнил два силовых приема и провел на льду 13:39 (2:42 – в большинстве).

Кроме того, форвард продлил результативную серию до четырех матчей.

В нынешнем сезоне Леонард набрал 18 (7+11) очков при полезности «плюс 7» в 28 матчах чемпионата.