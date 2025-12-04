«Вашингтон» выиграл 6-й матч подряд – 7:1 с «Сан-Хосе». Команда Карбери лидирует на Востоке с 36 очками

«Вашингтон» продлил победную серию до шести матчей.

«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе » (7:1) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, команда тренера Спенсера Карбери продлила победную серию до шести игр, а также «Кэпиталс» выиграли девять из десяти последних матчей.

На данный момент «Вашингтон » возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 36 очков в 28 матчах.

6 декабря команда продолжит чемпионат гостевым матчем против «Анахайма».