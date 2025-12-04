Бержерон, Амбюль, Крунвалль, Ванек и Крюгер войдут в Зал славы ИИХФ. Церемония пройдет в мае 2026-го
Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что семь человек войдут в Зал славы ИИХФ в 2026 году.
Ими стали хоккеисты Патрис Бержерон (Канада), Никлас Крунвалль (Швеция), Томас Ванек (Австрия) и Андрес Амбюль (Швейцария), хоккеистки Флоренс Шеллинг (Швейцария) и Кэсси Кэмпбелл-Паскаль (Канада), а также тренер Ральф Крюгер в категории «строители».
Торжественная церемония состоится в последний день чемпионата мира-2026, который пройдет с 15 по 31 мая в швейцарском Цюрихе.
