Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год – рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера – по 10 таких лет

Александр Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов в НХЛ за календарный год.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:1).

В 2025 году на его счету стало 75 (41+34) очков за 72 игры в регулярках. Он обновил собственный рекорд лиги, в 14-й раз забив 40 и более голов за календарный год.

Овечкин увеличил отрыв от Уэйна Гретцки и Майка Гартнера (оба – по 10 лет с 40 шайбами и более).

🚨 Дубль Овечкина в матче с «Сан-Хосе»! В 40 лет набирает больше очка за игру