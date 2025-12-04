Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год – рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера – по 10 таких лет
Александр Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов в НХЛ за календарный год.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:1).
В 2025 году на его счету стало 75 (41+34) очков за 72 игры в регулярках. Он обновил собственный рекорд лиги, в 14-й раз забив 40 и более голов за календарный год.
Овечкин увеличил отрыв от Уэйна Гретцки и Майка Гартнера (оба – по 10 лет с 40 шайбами и более).
🚨 Дубль Овечкина в матче с «Сан-Хосе»! В 40 лет набирает больше очка за игру
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
