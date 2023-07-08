Крикунов о словах Никишина про тренеров СКА: «Удивился тому, как их преподнесли. Кто-то хочет поссорить Ротенберга с игроками, такое впечатление»

Владимир Крикунов считает, что Романа Ротенберга и игроков СКА кто-то хочет поссорить.

Заслуженный тренер России высказался об интервью защитника каналу «Скользкий лед» на YouTube.

Игрок СКА так высказался о главном тренере клуба : «Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать... Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет».

«Видел ли я слова Никишина про главного тренера СКА? Да, видел. Я даже удивился, как сказанное для видеопередачи было преподнесено при расшифровке. Такое впечатление, что кто-то специально хочет поссорить Ротенберга с игроками.

Мне рассказывали, как обстоят дела в СКА, какая там обстановка в команде. Это очень сплоченный коллектив, и все ребята друг с другом хорошо общаются, и хороший у них контакт с тренерским штабом. А Саша – очень исполнительный, старательный хоккеист и порядочный человек.

Думаю, тот, кто преследовал цель спровоцировать Никишина на некорректные высказывания, этой цели не добился.

Я могу сказать, что уже не один год во многих командах тренировочный процесс ведут помощники, а главный тренер наблюдает, как выполняется задание. Если что-то не так, вносит коррективы. У меня подобное было и во многих клубах, где я работал, и в сборной. Это нормальный рабочий процесс», – сказал .