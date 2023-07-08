Крикунов о словах Никишина про тренеров СКА: «Удивился тому, как их преподнесли. Кто-то хочет поссорить Ротенберга с игроками, такое впечатление»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Александр Никишин Хоккей

Владимир Крикунов считает, что Романа Ротенберга и игроков СКА кто-то хочет поссорить.

Заслуженный тренер России высказался об интервью защитника Александра Никишина каналу «Скользкий лед» на YouTube.

Игрок СКА так высказался о главном тренере клуба Романе Ротенберге: «Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать... Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет».

«Видел ли я слова Никишина про главного тренера СКА? Да, видел. Я даже удивился, как сказанное для видеопередачи было преподнесено при расшифровке. Такое впечатление, что кто-то специально хочет поссорить Ротенберга с игроками.

Мне рассказывали, как обстоят дела в СКА, какая там обстановка в команде. Это очень сплоченный коллектив, и все ребята друг с другом хорошо общаются, и хороший у них контакт с тренерским штабом. А Саша – очень исполнительный, старательный хоккеист и порядочный человек.

Думаю, тот, кто преследовал цель спровоцировать Никишина на некорректные высказывания, этой цели не добился.

Я могу сказать, что уже не один год во многих командах тренировочный процесс ведут помощники, а главный тренер наблюдает, как выполняется задание. Если что-то не так, вносит коррективы. У меня подобное было и во многих клубах, где я работал, и в сборной. Это нормальный рабочий процесс», – сказал Крикунов.

15 комментариев

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Strannix
Армия Ротенберга вступила в бой)))
+15
-1
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genowayy
Ответ ОлегИванов
Вообще, было бы интересно, если бы психологи провели исследование - почему к Роману Ротенбергу со стороны значительной части публики и журналистов такое предвзятое отношение. И это при том, что те, кто профессионально занимается хоккеем, наоборот положительно относятся. Моё мнение, что это идёт от шариковской ненависти к богатым и успешным людям. В свою очередь, эта ненависть порождена завистью, что не они, ненавистники, находятся на их месте.
Опуская все очевидные вещи, вроде кумовства, себялюбия и пр. Лично мне Ротенберг не нравится тем, что он никогда ничего внятного про хоккей не говорил. Только клише, которыми могут оперировать все пользователи раздела «Хоккей». Как будто их нейросеть генерирует, которая эти фразы где-то слышала. Плюс мне очевидно, что он строит политическую, а не спортивную карьеру. Любой инфоповод в сторону Путина, Родины, «победа будет за нами» и пр. Никто из больших тренеров, которые реально занимаются делом, не располагает временем на это. Они сидят, смотрят прошедшие матчи, анализируют, тренируют. Ротенберг на лёд выходит только если знает, что тренировка будет сниматься, как было со сборной u25. Можете сказать, что я завидую, но я не люблю фальш. В этом человеке фальшиво все.
+8
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Igorrr
Видимо Никишин рубанул правду
+4
-2
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Dundee
Крась свой забор дедуля
+1
0
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chto s licom?
Ответ ОлегИванов
Вообще, было бы интересно, если бы психологи провели исследование - почему к Роману Ротенбергу со стороны значительной части публики и журналистов такое предвзятое отношение. И это при том, что те, кто профессионально занимается хоккеем, наоборот положительно относятся. Моё мнение, что это идёт от шариковской ненависти к богатым и успешным людям. В свою очередь, эта ненависть порождена завистью, что не они, ненавистники, находятся на их месте.
никогда не задумывался, что ты сам и есть тот самый шариков?
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ОлегИванов
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Ковид 07.10.52
Есть тактическая подготовка, есть техническая....и в технической этот тип не тянет...., что он может показать. если он как корова на льду, для этого у него помощники... а вот тактически он конечно мог нахвататься...Так что ничего крамольного в этом нет....
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J-12
уже о Ротенберге спросить нельзя??? Ну да, конечно же всем очевидно что из него тренер как из Крикунова испанская балерина
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Andrew Chepaylo
Ответ Strannix
Армия Ротенберга вступила в бой)))
Даже в комменты вон уже новорег в бой пошел)
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Ковид 07.10.52
Ответ ОлегИванов
Комментарий удален пользователем
А что Никишину оставалось делать....против кормильцев не попрешь....в армию могут отправить...
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Ковид 07.10.52
Ответ ОлегИванов
Вообще, было бы интересно, если бы психологи провели исследование - почему к Роману Ротенбергу со стороны значительной части публики и журналистов такое предвзятое отношение. И это при том, что те, кто профессионально занимается хоккеем, наоборот положительно относятся. Моё мнение, что это идёт от шариковской ненависти к богатым и успешным людям. В свою очередь, эта ненависть порождена завистью, что не они, ненавистники, находятся на их месте.
А мое мнение, что слово дают подхалимам под контролем типов из одного города ...
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ОлегИванов
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Ответ chto s licom?
никогда не задумывался, что ты сам и есть тот самый шариков?
Ну, каждый может сам заглянуть в свою душу и посмотреть что там у него находится.
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ОлегИванов
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Ответ genowayy
Опуская все очевидные вещи, вроде кумовства, себялюбия и пр. Лично мне Ротенберг не нравится тем, что он никогда ничего внятного про хоккей не говорил. Только клише, которыми могут оперировать все пользователи раздела «Хоккей». Как будто их нейросеть генерирует, которая эти фразы где-то слышала. Плюс мне очевидно, что он строит политическую, а не спортивную карьеру. Любой инфоповод в сторону Путина, Родины, «победа будет за нами» и пр. Никто из больших тренеров, которые реально занимаются делом, не располагает временем на это. Они сидят, смотрят прошедшие матчи, анализируют, тренируют. Ротенберг на лёд выходит только если знает, что тренировка будет сниматься, как было со сборной u25. Можете сказать, что я завидую, но я не люблю фальш. В этом человеке фальшиво все.
На человека можно смотреть под разными углами зрения, в зависимости от предпочтений.
Как там куплеты из "Собака на сене" -
.
"На девиц глядите с нужной точки,
Наливайте из медовой бочки,
Только дегтю добавляйте к меду.
Вникнуть попрошу в мою методу.

Если вы на женщин слишком падки,
В прелестях ищите недостатки.
Станет сразу все намного проще:
Девушка стройна, мы скажем: мощи!

Умницу мы наречем уродкой,
Добрую объявим сумасбродкой.
Ласковая - стало быть липучка,
Держит себя строго, значит злючка.

Назовем кокетливую шлюхой,
Скажем про веселую - под мухой.
Пухленькая: скоро лопнет с жиру.
Щедрую перекрестим в транжиру.

Ну а бережлива? Окрестим в скволыгу!
Если маленькая? Ростом с фигу!
Если рослая? Тогда верзила!
И, глядишь, любовь остыла."
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