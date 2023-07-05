Максим Федотов о Ротенберге: «Во время Суперсерии много разговаривали, сразу понял требования. В СКА крутые специалисты, хотел попасть именно туда»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Максим Федотов сборная России U25 Хоккей

Максим Федотов высказался о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

Вчера петербургский клуб выменял защитника у «Торпедо» вместе с братом – форвардом Ильей Федотовым. 

«Много разговаривали с главным тренером Романом Борисовичем Ротенбергом, в том числе и в сборной «России 25» во время Суперсерии – сразу понял требования, принцип работы всего тренерского штаба, систему игры.

Сказать честно – это очень крутые специалисты, главный тренер все доносит предельно ясно, так что хотел попасть именно в СКА.

Со многими в команде общался, ребята позитивные, в раздевалке будет отличная атмосфера. После сборной отдохнул неделю и опять начал тренироваться. Уже завтра утром с братом будем в Петербурге, продолжим готовиться к новому сезону», – сказал Федотов. 

Роман Ротенберг: «Почему все говорят о Макаре? Максим Федотов играет не хуже. Он показал наш русский характер в матче с Беларусью»

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1 комментарий

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Антон Некрасов
Ага , особенно главный тренер специалист , каких мир не видел и не заслужил 🐔😀😀😀
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