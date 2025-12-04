Аскаров был заменен в матче с «Вашингтоном», пропустив 4 шайбы за первые 17 минут. Вратарь «Сан-Хосе» отразил 8 из 12 бросков
Ярослав Аскаров был заменен по ходу первого периода матча с «Вашингтоном».
Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменен в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (1:7).
23-летний россиянин появился в воротах команды в стартовом составе, но отправился на скамейку запасных спустя 17 минут и 7 секунд после четырех пропущенных шайб. Он отразил 8 из 12 бросков.
Заменивший его Алекс Неделькович пропустил еще три шайбы, отбив 15 из 18 бросков.
В этом сезоне Аскаров провел 18 матчей в регулярном чемпионате, одержав 10 побед, пропуская в среднем 3,15 шайбы и отражая 90,2% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
