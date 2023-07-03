Ротенберг о турне «России 25»: «Супераншлаги на матчах, ожесточенные местами игры с качественным хоккеем, атмосфера на аренах – все это говорит о том, что мы на верном пути»
Роман Ротенберг подвел итоги года для российского хоккея.
«В этом году, несмотря на все трудности, нам удалось многое. Мы провели ряд успешных мероприятий, продолжили развитие нового вида спорта – хоккея три на три, смогли провести незабываемое турне.
Мы создали новую сборную «Россия 25», составленную из молодых голодных до побед ребят, которые после труднейшего сезона откликнулись на вызов и порадовали болельщиков, которые скучали по сборной. Для нас особенно важно было побывать в регионах – там так же любят хоккей и болеют за сборную, но никогда раньше не могли воочию увидеть матчи команды.
Мы несем ответственность перед хоккейными болельщиками целой страны. И нам удалось их порадовать. Супераншлаги на матчах новой сборной – «России 25», ожесточенные местами матчи с качественным международным хоккеем, атмосфера на аренах пяти городов – все это говорит о том, что мы на верном пути.
Мы продолжим нашу работу в новом сезоне. И будем развивать наш хоккей дальше. Вместе с вами», – написал главный тренер СКА, «России 25» и первый вице-президент ФХР.
6 комментариев