Ротенберг рассказал о закрытии сезона ФХР – ужине «Мы вместе»: «Огромное спасибо Миллеру и «Газпрому», Потанину и «Норникелю» за поддержку нашего хоккея!»

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» и «Норникель» за поддержку российского хоккея.

«Всей большой хоккейной семьей мы провели закрытие сезона – семейный хоккейный ужин «Мы вместе», на котором собрались наши легендарные ветераны, игроки сборной России из НХЛ, хоккеисты «России 25», наши друзья и партнеры. Огромное спасибо Алексею Борисовичу Миллеру и «Газпрому», Владимиру Олеговичу Потанину и «Норникелю», Юрию Васильевичу Красовскому и «Лиге Ставок» за поддержку нашего хоккея!

Главное, что я хотел бы отметить – у нас было именно семейное мероприятие. Ведь у нас не просто хоккейное сообщество, а семья. В семье принято поддерживать друг друга и делить все поровну. Именно так мы поступаем в хоккее.

С нами были и наши легендарные ветераны, которые своей игрой заслужили уважение во всем мире. Очень важно, чтобы новые поколения знали об их достижениях, поэтому мы еще раз рассказали всем, в том числе молодым игрокам о том, как жил, строился и побеждал советский и российский хоккей.

Мы показали ребятам фильмы с важными архивными кадрами о важных вехах нашего хоккея – считаю, что молодежь должна не забывать о победах наших легенд, ведь без прошлого нет будущего. Кроме того, мы увековечили рекорд за самый быстрый дубль в официальном матче. В 1967 году он забросил в ворота «Металлурга» две шайбы уже к 22-й секунде.

Отдельное спасибо Юрию Красовскому за то, что мы смогли поддержать наших ветеранов, в том числе и финансово – 85 человек получили денежные премии от Лиги Ставок», – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР.