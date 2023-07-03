Ротенберг рассказал о закрытии сезона ФХР – ужине «Мы вместе»: «Огромное спасибо Миллеру и «Газпрому», Потанину и «Норникелю» за поддержку нашего хоккея!»

Теги СКА ФХР Газпром Алексей Миллер Борис Майоров КХЛ Роман Ротенберг Владимир Потанин Лига Ставок Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» и «Норникель» за поддержку российского хоккея.

«Всей большой хоккейной семьей мы провели закрытие сезона ФХР – семейный хоккейный ужин «Мы вместе», на котором собрались наши легендарные ветераны, игроки сборной России из НХЛ, хоккеисты «России 25», наши друзья и партнеры. Огромное спасибо Алексею Борисовичу Миллеру и «Газпрому», Владимиру Олеговичу Потанину и «Норникелю», Юрию Васильевичу Красовскому и «Лиге Ставок» за поддержку нашего хоккея!

Главное, что я хотел бы отметить – у нас было именно семейное мероприятие. Ведь у нас не просто хоккейное сообщество, а семья. В семье принято поддерживать друг друга и делить все поровну. Именно так мы поступаем в хоккее.

С нами были и наши легендарные ветераны, которые своей игрой заслужили уважение во всем мире. Очень важно, чтобы новые поколения знали об их достижениях, поэтому мы еще раз рассказали всем, в том числе молодым игрокам о том, как жил, строился и побеждал советский и российский хоккей.

Мы показали ребятам фильмы с важными архивными кадрами о важных вехах нашего хоккея – считаю, что молодежь должна не забывать о победах наших легенд, ведь без прошлого нет будущего. Кроме того, мы увековечили рекорд Бориса Майорова за самый быстрый дубль в официальном матче. В 1967 году он забросил в ворота «Металлурга» две шайбы уже к 22-й секунде.

Отдельное спасибо Юрию Красовскому за то, что мы смогли поддержать наших ветеранов, в том числе и финансово – 85 человек получили денежные премии от Лиги Ставок», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
спасибо недрам земли, которые не принадлежат народу по конституции
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pasha0403
какой не умный человек этот майкл оливер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Кто бы сомневался. Все олигархи взборе ....
Рома в своём репертуаре 😅😅😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Семью спалил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darshan
РИА Новости цитирует Р.Ротенберга - есть идея сыграть в хоккей со сборной Индии, первый матч которой был в 2008 году, первая победа в 2012 году (над командой Макао). Если и Макао позвать - то замена Кубку первого канала (Макао и Индия вместо Чехии, Швеции и Финляндии). Надеюсь, будет отдельная новость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий