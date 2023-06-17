Ротенберг о ПМЭФ: «Он во многом определяет вектор развития России на годы вперед. Спасибо Загитовой, Ксении Шойгу, Вяльбе, Чернышенко и всем участникам сессии «Спорт в новой реальности»

Роман Ротенберг подвел итоги Петербургского международного экономического форума.

«Подведем итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме.



– Выступил на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту». Представил два главных продукта , на который в последнее время мы делаем упор – хоккей «3 на 3» и «Лига Ставок Большом Туре Сборной».

– Рассказал о сборной «Россия 25», системе подготовки СКА, нашей клубной хоккейной вертикали, а также НППХ «Красная машина».

– Реализация наших планов стала возможной благодаря партнерам ФХР и СКА: Алексей Борисович Миллер, Олег Владимирович Потанин, Юрий Васильевич Красовский и возглавляемые ими компании очень многое делают для развития хоккея.

– Вручил приз «Спортивное ДНК» Сергею Владимировичу Куприянову. Вклад компании «Газпром» в российский спорт огромен.

– Сыграли в хоккей «Лига Ставок Кубок Росконгресса». «Бизнес» – «Политик» – 7:5 💪🏻

ПМЭФ – важное событие для всей страны. Он во многом определяет вектор развития России на долгие годы вперед. Это касается не только экономики, но и всех сфер жизни. 🇷🇺



Большое спасибо всем участникам сессии «Спорт в новой реальности»: Олегу Матыцину, Юрию Красовскому, Дмитрию Чернышенко, , , , Никите Нагорному, Игорю Столярову, Дмитрию Добровольскому, Алексею Пчелкину, Дмитрию Рыжкову!» – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР в своем телеграм-канале.