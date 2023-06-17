Ротенберг о ПМЭФ: «Он во многом определяет вектор развития России на годы вперед. Спасибо Загитовой, Ксении Шойгу, Вяльбе, Чернышенко и всем участникам сессии «Спорт в новой реальности»

Теги СКА ФХР бизнес Газпром Дмитрий Чернышенко Алексей Миллер КХЛ Елена Вяльбе Сергей Куприянов Олег Матыцин Роман Ротенберг Владимир Потанин Политика Никита Нагорный Алина Загитова Ксения Шойгу Дмитрий Рыжков Хоккей 3х3 сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги Петербургского международного экономического форума.

«Подведем итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме.

– Выступил на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту». Представил два главных продукта ФХР, на который в последнее время мы делаем упор – хоккей «3 на 3» и «Лига Ставок Большом Туре Сборной».

– Рассказал о сборной «Россия 25», системе подготовки СКА, нашей клубной хоккейной вертикали, а также НППХ «Красная машина».

– Реализация наших планов стала возможной благодаря партнерам ФХР и СКА: Алексей Борисович Миллер, Олег Владимирович Потанин, Юрий Васильевич Красовский и возглавляемые ими компании очень многое делают для развития хоккея. 

– Вручил приз «Спортивное ДНК» Сергею Владимировичу Куприянову. Вклад компании «Газпром» в российский спорт огромен. 

– Сыграли в хоккей «Лига Ставок Кубок Росконгресса». «Бизнес» – «Политик» – 7:5 💪🏻

ПМЭФ – важное событие для всей страны. Он во многом определяет вектор развития России на долгие годы вперед. Это касается не только экономики, но и всех сфер жизни. 🇷🇺

Большое спасибо всем участникам сессии «Спорт в новой реальности»: Олегу Матыцину, Юрию Красовскому, Дмитрию Чернышенко, Ксении Шойгу, Елене Вяльбе, Алине Загитовой, Никите Нагорному, Игорю Столярову, Дмитрию Добровольскому, Алексею Пчелкину, Дмитрию Рыжкову!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в своем телеграм-канале. 

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17 комментариев

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Mixalblch
Йозе Марино благодарит свою "подопечную"? :)
+15
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+14
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Александр Рыбаков
а почему он не благодарит свою семью? папу, дядю?
+14
-3
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мистер бин
Не забыл Алину.
+13
-4
+9
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Кот под ногами майора
Ротенберг о ПМС: "Он во многом определяет вектор развития России на годы вперед. Спасибо Загитовой, Ксении Шойгу, Вяльбе..."
+5
-2
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот теперь что-то стало проясняться.
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Melnikov1968
Старая реальность это ОИ, ЧМ, ЕХТ. Новая реальность это хоккей 3 на 3 и Большой хоккейный тур. Вот и выбирайте какая реальность лучше.
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TaR
Да в принципе так и есть. Наговорили чуши, сказали о том что нас ждут ненужные турниры, спонсированные буками с выдуманным смыслом.

Все это определяет наш вектор на годы вперед
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михаил мятыженко
тошнит от этого. везде пихают эту загиту. может она талантливая спортсменка, но как человек .... короче говоря молодцы ребята ) особенно шойгу
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papadok
Как я провёл этим летом.
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Виталий Клепцов
Я в офиге от этих уротенбергов и т. п.!
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Илья Савчук
Да вчера видели уровень форума во второй части выступления, экономика и развитие прям так и чувствовались. Психиатры нервно курили в сторонке.
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Ковид 07.10.52
Да...эта семейка на долгие годы засела....
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vatto
реально превратили страну в сюрреализм....
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Skiff orda
Точно сказано:- спорт в новой реальности)
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HK Traktor
Ответ Александр Рыбаков
а почему он не благодарит свою семью? папу, дядю?
И бога.
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vatto
реально превратили страну в сюрреализм....
"Да царь-то он хороший. Это бояре плохие"...
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