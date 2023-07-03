Ротенберг о серии с Беларусью: «Это был для меня самый тяжелый турнир. Рейтинги зашкаливают: нас посмотрели 12 миллионов человек»

Роман Ротенберг назвал серию со сборной Беларуси самым сложным турниром в карьере.

В рамках майского турне «Россия 25» провела 8 матчей против сборной , одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.

– Очень тяжелая серия на самом деле. Честно могу сказать, без шуток, это был для меня самый тяжелый турнир. Я прошел многое: Олимпиаду, чемпионаты мира, молодежные чемпионаты мира, много игр в . Имеется в виду не только в качестве тренера.

Очень благодарен нашему тренерскому совету, лично Владиславу Александровичу Третьяку, всем, кто меня поддержал и оказал это доверие. Это была очень тяжелая серия. Много перелетов, непривычный график. Даже в КХЛ мы играем через день. Здесь же мы играли каждый день. С учетом перелетов не было времени на восстановление, поэтому я очень горжусь командой. Они все отдали ради побед.

Мы не ожидали такого успеха, не ожидали, что на трибунах будет столько болельщиков, столько будет разговоров, что это будет всем интересно. На самом деле рейтинги зашкаливают. Нас посмотрели 12 миллионов человек. Это вдохновляет. Сегодняшнее мероприятие – связь поколений. Наша победная традиция, наши великие легенды, которые сказали нам слова мотивации, вдохновили нас на будущие победы.

Мы всем очень благодарны, благодарны нашим партнерам, компании «Лига Ставок», ПАО «Газпром» и Алексею Миллеру, и компании «Норникель», которые помогают нам добиваться успехов и, конечно, журналистам и болельщикам огромное спасибо и низкий поклон за эту поддержку.

– Есть ли понимание, как будет строиться дальнейшая работа вашей сборной на следующий сезон?

– Мы готовы принимать любой вызов. Это решит тренерский совет. Надо учитывать тяжелейший график. Мы сыграли 104 игры в этом сезоне. Это непросто для спортсменов, для тренерского штаба. Но мы готовы принять любой вызов. Как решит тренерский совет, так мы и сделаем, – сказал главный тренер и «России 25».