Ротенберг о серии с Беларусью: «Это был для меня самый тяжелый турнир. Рейтинги зашкаливают: нас посмотрели 12 миллионов человек»

Теги СКА Газпром Сборная Беларуси по хоккею Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Владимир Потанин товарищеские матчи Лига Ставок Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг назвал серию со сборной Беларуси самым сложным турниром в карьере.

В рамках майского турне «Россия 25» провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения. 

– Очень тяжелая серия на самом деле. Честно могу сказать, без шуток, это был для меня самый тяжелый турнир. Я прошел многое: Олимпиаду, чемпионаты мира, молодежные чемпионаты мира, много игр в КХЛ. Имеется в виду не только в качестве тренера.

Очень благодарен нашему тренерскому совету, лично Владиславу Александровичу Третьяку, всем, кто меня поддержал и оказал это доверие. Это была очень тяжелая серия. Много перелетов, непривычный график. Даже в КХЛ мы играем через день. Здесь же мы играли каждый день. С учетом перелетов не было времени на восстановление, поэтому я очень горжусь командой. Они все отдали ради побед.

Мы не ожидали такого успеха, не ожидали, что на трибунах будет столько болельщиков, столько будет разговоров, что это будет всем интересно. На самом деле рейтинги зашкаливают. Нас посмотрели 12 миллионов человек. Это вдохновляет. Сегодняшнее мероприятие – связь поколений. Наша победная традиция, наши великие легенды, которые сказали нам слова мотивации, вдохновили нас на будущие победы.

Мы всем очень благодарны, благодарны нашим партнерам, компании «Лига Ставок», ПАО «Газпром» и Алексею Миллеру, Владимиру Потанину и компании «Норникель», которые помогают нам добиваться успехов и, конечно, журналистам и болельщикам огромное спасибо и низкий поклон за эту поддержку.

– Есть ли понимание, как будет строиться дальнейшая работа вашей сборной на следующий сезон?

– Мы готовы принимать любой вызов. Это решит тренерский совет. Надо учитывать тяжелейший график. Мы сыграли 104 игры в этом сезоне. Это непросто для спортсменов, для тренерского штаба. Но мы готовы принять любой вызов. Как решит тренерский совет, так мы и сделаем, – сказал главный тренер СКА и «России 25». 

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12 комментариев

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Амфитрион
Господи, ну хватит уже, дайте ему орден, сделайте тренером основной сборной, президентом страны, только пускай он больше не говорит об этой мегасерии...
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Артем Боровой
может посмотрел один человек 12млн. раз))
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Фанат Сан-Марино
Шёл 3023 год
Фрай с Бендером утомились слушать бред от банки с головой Йозе Марино
+3
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Bashibuzuck
Какие 12 миллионов, 146% населения страны посмотрело ваши матчи😁
+1
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Clever_mind
Надо его запустить на марс. Боюсь что и с луны он сюда докричится
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Mikl_5555
у него в голове сырок?
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CTPEKO3ETC
А кто со спортса смотрел эти матчи? )
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Честный контроль
"нас посмотрели 12 миллионов человек"
И все бюджетники.
Человек живет в своем узком мирке.
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Andrey w
Не нужна останавливаться ) нужно цель по серьезнее предлагаю турне по Африке можно в Иран ) Уверяю будут смотреть на всех континентах )
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ЧакЧак
как долго мы его ждали !
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Atsuktuvas
Рейтинг Ротенберга - шкала для измерения собственной значимости в собственной голове. Единица обсчета - ПНК (победа над канадцами). Минимальное значение - 25.
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Фанат Сан-Марино
Ответ Clever_mind
Надо его запустить на марс. Боюсь что и с луны он сюда докричится
Надеюсь, Джон Картер с Марса отправит этого персонажа на Плутон
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