Яковлев о Воробьеве в НХЛ: «Легко могу представить. Он прогрессивный тренер, в совершенстве владеет английским»

Теги Металлург Мг Ванкувер Илья Воробьев НХЛ КХЛ Егор Яковлев Хоккей

Егор Яковлев высказался о возможном переходе тренера Ильи Воробьева в клуб НХЛ.

– Что вы взяли от Воробьева за время совместной работы?

– Он очень современный тренер. Илья Петрович прошел большую школу, поработал с именитыми специалистами. Брал от всех по чуть-чуть и добавлял свое. Так что мне было интересно и приятно с ним работать. При Воробьеве мы досконально подходили к разбору матчей.

– Была информация, что Воробьевым интересуется «Ванкувер». Вы его можете представить в НХЛ, пусть и помощником?

– Легко могу представить. Потому что он в совершенстве владеет английским языком. Сейчас много работы делается на компьютере, а у Ильи Петровича с этим проблем нет. Он современный человек и прогрессивный тренер, – сказал защитник «Металлурга».

Воробьев о возможном переходе в НХЛ: «Ванкувер – неплохой город, зелененький, но дожди часто, как в Петербурге. Сказал агентам, пусть работают»

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1 комментарий

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dosatuy
Кто там его подтягивает? Гончар? Так думаю о нем даже никто не подумает там. Ладно ещё Федоров или Ларионов, которых там знают и уважают.
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