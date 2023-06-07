Коростелев о Воробьеве: «Он достает кнут, когда есть спад. А когда все хорошо, позволяет на льду больше, чем другие тренеры»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Никита Коростелев Хоккей

Никита Коростелев поделился впечатлениями от работы с Ильей Воробьевым.

– Уже бывший главный тренер Илья Воробьев попрощался с командой?

– Конечно, и с командой, и со всеми игроками лично пообщался и попрощался. Хочется сказать спасибо Илье Петровичу, за эти два года он дал мне раскрыться как хоккеисту. Об этом тренере могу говорить только хорошее.

– Какой Илья Воробьев в работе?

– Когда команда приносит результат и все хорошо, то Илья Петрович больше позволяет на льду, чем другие тренеры. Когда есть спад, как было несколько раз по ходу прошлого сезона, тогда достает кнут и может прилететь очень прилично.

Если он ругается, то самое главное – как команда ответит на его требования и претензии. В этом и заключается ее класс. В основном мы слышали тренера и отвечали лучшей игрой, – сказал нападающий «Металлурга» Никита Коростелев.

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