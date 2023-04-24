Воробьев о возможном переходе в НХЛ: «Ванкувер – неплохой город, зелененький, но дожди часто, как в Петербурге. Сказал агентам, пусть работают»

Илья Воробьев отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб НХЛ.

Ранее появились сведения о том, что был включен в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера « ».

– Я не знаю. Сказал агентам, что вот, что‑то прилетело, пусть работают. Я даже не сильно заморачиваюсь на эту тему. Наслаждаюсь финалом .

– Положа руку на сердце – хотелось бы в Ванкувер?

– Неплохой город (улыбается). Зелененький, правда дожди часто, как в Петербурге, но неплохой, – сказал бывший главный тренер « ».