Воробьев о возможном переходе в НХЛ: «Ванкувер – неплохой город, зелененький, но дожди часто, как в Петербурге. Сказал агентам, пусть работают»

Теги Металлург Мг Ванкувер Илья Воробьев НХЛ КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Воробьев отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб НХЛ.

Ранее появились сведения о том, что Илья Воробьев был включен в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера «Ванкувера».

– Я не знаю. Сказал агентам, что вот, что‑то прилетело, пусть работают. Я даже не сильно заморачиваюсь на эту тему. Наслаждаюсь финалом КХЛ.

– Положа руку на сердце – хотелось бы в Ванкувер?

– Неплохой город (улыбается). Зелененький, правда дожди часто, как в Петербурге, но неплохой, – сказал бывший главный тренер «Металлурга».

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14 комментариев

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Misson
В НХЛ иностранцев зовут с большой неохотой, тем более человека совершенно не знакомого с кухней НХЛ. Так что Воробьев должен стрижом лететь через Атлантику как только позовут на собеседование.
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+7
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Антон
Попробовать стоит в любом случае, чтоб не жалеть потом. Второго шанса вряд ли предоставят.
+3
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Олег
Конечно не плохо. Это же Канада.
Другой уровень.....Конечно если это не ФЕЙК.
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Bashibuzuck
Надо ехать, а то зачах чето в КХЛ
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Сергей Кот
кстати, почему в НХЛ так мало тренеров иностранцев? игроков без проблем, а вот тренеров, почему нет почти?
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Евгений Узингер
Петрович удачи. Порви НХЛ
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dosatuy
Ванкувер вообще своим доверяет или только шведам а теперь и русским? Может поэтому чашки до сих пор нет.
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PatologoanatoM
Ответ Misson
В НХЛ иностранцев зовут с большой неохотой, тем более человека совершенно не знакомого с кухней НХЛ. Так что Воробьев должен стрижом лететь через Атлантику как только позовут на собеседование.
Там помимо отличного знания английского должен быть опыт нескольких лет работы в штабе клуба нхл 100%, это не считая обязательного резюме с победами на крупных международных турнирах ,либо долгой карьеры в нхл в качестве игрока, поэтому больше верится в таких людей как Брылин, Гончар или Штурм, которые полжизни провели в нхл и в качестве игроков и в качестве помощников в тренерских штабах. А если брать не с/а тренеров , кроме Глинки и того чешского Пингвинз начала нулевых никто на ум и не приходит совсем, Крюгер ещё , но он родился то в Канаде , этнически немец или Швейцарец , не помню, ну и успехов особо не сыскали оба. Больше в Ялонена и Фёдорова в нхл поверю чем в Воробьева
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Олег
Ответ Сергей Кот
кстати, почему в НХЛ так мало тренеров иностранцев? игроков без проблем, а вот тренеров, почему нет почти?
Потому что,Тренерская хоккейная
школа в Канаде,гораздо сильнее нежели у нас. Поэтому и спроса на
наших нет.
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Сергей Кот
Ответ Олег
Потому что,Тренерская хоккейная школа в Канаде,гораздо сильнее нежели у нас. Поэтому и спроса на наших нет.
я вроде спросил про иностранцев, а не про наших
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Олег
Ответ Сергей Кот
я вроде спросил про иностранцев, а не про наших
Наши для нхл разве не иностранцы?
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A-G
Ответ Jeff Lebowski
Да, зелёненький такой - что-то среднее между Пензой и Магнитогорском.
Я бы попросил)
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