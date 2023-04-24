Воробьев о возможном переходе в НХЛ: «Ванкувер – неплохой город, зелененький, но дожди часто, как в Петербурге. Сказал агентам, пусть работают»
Илья Воробьев отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб НХЛ.
Ранее появились сведения о том, что Илья Воробьев был включен в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера «Ванкувера».
– Я не знаю. Сказал агентам, что вот, что‑то прилетело, пусть работают. Я даже не сильно заморачиваюсь на эту тему. Наслаждаюсь финалом КХЛ.
– Положа руку на сердце – хотелось бы в Ванкувер?
– Неплохой город (улыбается). Зелененький, правда дожди часто, как в Петербурге, но неплохой, – сказал бывший главный тренер «Металлурга».
Другой уровень.....Конечно если это не ФЕЙК.
школа в Канаде,гораздо сильнее нежели у нас. Поэтому и спроса на
наших нет.