Кожевников о тренерах в КХЛ: «У нас полно опытных специалистов. Жаль, отношение неуважительное. Странных историй хватает, когда убирают без причины»

Александр Кожевников высказался о влиянии агентов на клубы КХЛ.

«Почему опытных тренеров , Владимира Юрзинова-младшего и Илью Воробьева не приглашают в клубы ? Потому что руководство не смотрит на них.

Совет директоров сначала смотрит на свою выгоду или прислушивается к агентам. Они везде суют свой нос. Смотришь, а у него в обороте пол команды.

Так и с тренерами, кого выгоднее, того и берут. Кто-то на западных смотрит. Хотя у нас полно опытных специалистов. Жаль, отношение неуважительное. Помните, как тренера « » уволили за неделю до начала сезона? И таких странных историй хватает, когда специалиста убирают без причины.

Думаю, у Воробьева, Юрзинова и Светлова будут шансы возглавить какой-то клуб по ходу сезона» – заявил двукратный олимпийский чемпион .