Мальцев о случае в СКА: «Воробьев говорил, что я нужен, а руководство отправляло в ВХЛ. Команда пошла на чартер, я стоял и не понимал, что делать»

Михаил Мальцев рассказал о том, как СКА хотел отправить его в фарм вопреки желанию тренера.

– У тебя в КХЛ была какая-то дикая ситуация в аэропорту. Один человек тебя отправлял в фарм-клуб, тренер возвращал в основу. Ты ходил к кассам, потом возвращался обратно.

– Это было в Братиславе, когда КХЛ проводила выставочные матчи. Тогда у меня была не очень хорошая история с руководством, они меня отправляли в , мне это не очень нравилось. Потом в СКА кто-то получил травму, меня вызвали, [Илье] понравилась моя игра, он уже хотел, чтобы я готовился к следующим матчам. А руководство мне сказало, что я еду опять играть в ВХЛ.

Команда уже пошла на чартер, а я стоял и не понимал, что делать. Я слышал, как подошел Воробьев и сказал, что я нужен основной команде, потому что не хватает игроков, а руководство говорило, что мне надо в ВХЛ.

В итоге я полетел с командой и готовился к домашним матчам. Там еще была такая тема, что в последний мой год перед отъездом меня хотели отправлять на универсиаду. Я уже прошел медосмотр в Москве, а в этот момент в СКА много игроков получили травмы, поэтому меня вызвали на плей-офф.

– Ты уезжал в Северную Америку, имея 1+1 в 13 матчах за СКА – не самый лучший бэкграунд. Наверное, ты уехал, потому что тебе все уже надоело.

– Да, я чувствовал потенциал внутри. У нас в тогда была звездная команда, поэтому играл мало. Думаю, что в более слабой команде я бы заиграл на уровне . На тот момент я решил, что лучше уехать, – сказал форвард.