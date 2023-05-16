Депутат Свищев о том, что россиянин выиграет Кубок Стэнли-2023: «Это признание российской школы хоккея. Наши игроки – усиление для любого клуба НХЛ»

Теги болельщики Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Свищев Политика деньги Хоккей

Дмитрий Свищев высказался о том, что как минимум один россиянин выиграет Кубок Стэнли-2023.

«В некоторых вещах надо брать пример с наших заокеанских коллег. НХЛ – это четкая и прагматичная лига, где политика на втором плане, а на первом – деньги, зрелищность, рекламодатели, болельщики, игроки. Если им что-то выгодно, про политику там забывают.

То, что наш игрок выиграет Кубок Стэнли, – это признание российской школы хоккея. Многие десятилетия наши ребята играют в НХЛ и без них лигу уже сложно представить.

Сейчас и Александр Овечкин борется за то, чтобы побить рекорд снайперов, а наши вратари показывают потрясающие результаты. Российские хоккеисты – это украшение лиги и усиление для любого клуба НХЛ», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2023 годуа

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12 комментариев

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Oleg Olegov
Ответ suomi95
13 финнов в финалах конференций. Я думаю столько впервые.
Не знаю как именно, но это тоже признание отечественной школы хоккея.
+18
0
+18
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suomi95
13 финнов в финалах конференций. Я думаю столько впервые.
+15
-1
+14
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Oleg Olegov
Но смотреть на это могут только маньяки в интернете
+6
0
+6
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Евгений Мешков
Все говорят о Бобровском (заслуженно), но я бы отметил Дадонова Евгения. Игрок вроде скромный, незаметный, без каких то выдающихся габаритов, но полезен всегда, в любой команде. может и в третьем звене сыграть и в ТОП 6 всегда уверенно выглядит. не ставит голевых рекордов и при этом постоянно набирает очки. не помню, чтобы кто то его песочил, что сзади не отрабатывает. никогда вокруг него шума нет какого нехоккейного, человек достойно делает свою работу! поэтому если не Боб, то за Дадонова и Даллас.
+2
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Павел Светлов
Ощущает, значит, причастность свою:)))
+1
0
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ATravianov
Н да, 1-2 игрока конечно делают игру команды (Бобровский исключение). прямо мировое признание. ждём ещё вью про "систему" от роттенберга..
+1
0
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Melnikov1968
Люди, которые интересуются хоккеем без тебя все знают. Твои высказывания большинству неинтересны.
+1
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Сергей Жарковский
Неужели Свищёв? Кажется это подсказки Третьяка и Фетисова.
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Заборостроитель
Где победы, там ...
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oberkorn
То есть чм показывать нельзя, а нашими нхловцами мы гордимся. Кто его выбирал?
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Виталий Кошкин
да... да... и те кто вылетел подготовили тех кто остался)))
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Лига Мастеров
Ответ Oleg Olegov
Не знаю как именно, но это тоже признание отечественной школы хоккея.
роттенберг и финский хоккей поднял!
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