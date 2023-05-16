Депутат Свищев о том, что россиянин выиграет Кубок Стэнли-2023: «Это признание российской школы хоккея. Наши игроки – усиление для любого клуба НХЛ»

Дмитрий Свищев высказался о том, что как минимум один россиянин выиграет Кубок Стэнли-2023.

«В некоторых вещах надо брать пример с наших заокеанских коллег. НХЛ – это четкая и прагматичная лига, где политика на втором плане, а на первом – деньги, зрелищность, рекламодатели, болельщики, игроки. Если им что-то выгодно, про политику там забывают.

То, что наш игрок выиграет Кубок Стэнли, – это признание российской школы хоккея. Многие десятилетия наши ребята играют в НХЛ и без них лигу уже сложно представить.

Сейчас и Александр Овечкин борется за то, чтобы побить рекорд снайперов, а наши вратари показывают потрясающие результаты. Российские хоккеисты – это украшение лиги и усиление для любого клуба НХЛ», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2023 годуа