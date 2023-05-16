Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2023 году
Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2023 году.
«Даллас» вышел в финал Запада, обыграв «Сиэтл» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3).
Таким образом, уже сейчас стало известно, что в этом году обладателем Кубка Стэнли станет как минимум один российский хоккеист.
За «Старс» выступает форвард Евгений Дадонов. Есть россияне и в составе трех других команд, дошедших до финалов конференций.
В текущем плей-офф на лед выходили форвард Иван Барбашев («Вегас»), вратари Сергей Бобровский («Флорида») и Петр Кочетков («Каролина»).
Отметим, что имя игрока победившей команды обязательно наносится на трофей в том случае, если он провел как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате или сыграл хотя бы 1 матч в финальной серии (вратарю достаточно попасть в заявку на игру).
Форвард «Каролины» Андрей Свечников пропускает плей-офф из-за травмы, но выполнил первый критерий.
Кроме того, в случае несоответствия критериям имя игрока может быть нанесено на трофей по ходатайству клуба-победителя.
В последний раз россияне не выигрывали Кубок Стэнли в 2015 году, когда «Чикаго» взял трофей.
Что Жене Дадонову, что Сереге Бобровскому - по 34 года, прекрасные карьеры, желаю кому-то из них поднять кубок над головой в этом году, пора !
Барбашев уже побеждал , к тому же он в любой команде-серьезном претенденте будет в тему ещё немало лет и поборется