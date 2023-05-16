Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2023 году

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Даллас Сергей Бобровский Евгений Дадонов НХЛ Вегас Иван Барбашев Андрей Свечников Петр Кочетков Хоккей

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2023 году.

«Даллас» вышел в финал Запада, обыграв «Сиэтл» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3). 

Таким образом, уже сейчас стало известно, что в этом году обладателем Кубка Стэнли станет как минимум один российский хоккеист.

За «Старс» выступает форвард Евгений Дадонов. Есть россияне и в составе трех других команд, дошедших до финалов конференций. 

В текущем плей-офф на лед выходили форвард Иван БарбашевВегас»), вратари Сергей Бобровский («Флорида») и Петр Кочетков («Каролина»). 

Отметим, что имя игрока победившей команды обязательно наносится на трофей в том случае, если он провел как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате или сыграл хотя бы 1 матч в финальной серии (вратарю достаточно попасть в заявку на игру).

Форвард «Каролины» Андрей Свечников пропускает плей-офф из-за травмы, но выполнил первый критерий. 

Кроме того, в случае несоответствия критериям имя игрока может быть нанесено на трофей по ходатайству клуба-победителя. 

В последний раз россияне не выигрывали Кубок Стэнли в 2015 году, когда «Чикаго» взял трофей. 

13 комментариев

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k-kaprizov
И пусть это будет Сергей Бобровский!
+37
-2
+35
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Reno Rinner
За финал Флорида - Даллас, Свеч на травме, Кочетков не играет, Барбашев уже выигрывал Стэнли.
Что Жене Дадонову, что Сереге Бобровскому - по 34 года, прекрасные карьеры, желаю кому-то из них поднять кубок над головой в этом году, пора !
+17
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+17
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kudashkinaa@icloud.com
Всем желаю победы , но больше всего хочу чтобы кубок взял Сергей Бобровский.
+11
0
+11
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Максим
То есть получается, что если у тебя в команде есть Российский игрок - шансы взять КС значительно увеличиваются.
+5
0
+5
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e1ther - e1ther
Ответ Ярик01
Свечникова грех не вписать по просьбе клуба. Если выиграет трофей клуб.
Он итак будет написан,там же вроде, черным по белому написано))
+5
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See what
Бобру - ни пуха, ни пера, чтобы не сглазить
+3
0
+3
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evseregin
И бобру - MVP
+1
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Crenk
Надеюсь это будет Евгений Дадонов или Серг Бобровский, заслужили своей карьерой

Барбашев уже побеждал , к тому же он в любой команде-серьезном претенденте будет в тему ещё немало лет и поборется
+1
0
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Ярик01
Свечникова грех не вписать по просьбе клуба. Если выиграет трофей клуб.
+2
-2
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_abc_
В плей-офф вроде всего в двух командах не было российских игроков. У Сиэтла и Нью Джерси.
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Владимир Большов
Ответ kudashkinaa@icloud.com
Всем желаю победы , но больше всего хочу чтобы кубок взял Сергей Бобровский.
да именно он заслужил земляк😔
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Crenk
Ответ _abc_
В плей-офф вроде всего в двух командах не было российских игроков. У Сиэтла и Нью Джерси.
Думаю Скоро в одну из них приедет Голдобин
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