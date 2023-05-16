Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2023 году.

« » вышел в финал Запада, обыграв «Сиэтл» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3).

Таким образом, уже сейчас стало известно, что в этом году обладателем Кубка Стэнли станет как минимум один российский хоккеист.

За «Старс» выступает форвард . Есть россияне и в составе трех других команд, дошедших до финалов конференций.

В текущем плей-офф на лед выходили форвард (« »), вратари («Флорида») и Петр Кочетков («Каролина»).

Отметим, что имя игрока победившей команды обязательно наносится на трофей в том случае, если он провел как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате или сыграл хотя бы 1 матч в финальной серии (вратарю достаточно попасть в заявку на игру).

Форвард «Каролины» Андрей Свечников пропускает плей-офф из-за травмы, но выполнил первый критерий.

Кроме того, в случае несоответствия критериям имя игрока может быть нанесено на трофей по ходатайству клуба-победителя.

В последний раз россияне не выигрывали Кубок Стэнли в 2015 году, когда «Чикаго» взял трофей.