Дементьев об отъезде молодых россиян в НХЛ: «В Северной Америке дается много обещаний, лестных слов. Потом многие игроки разочаровываются»

Теги НХЛ АХЛ ECHL Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался об отъезде молодых российских хоккеистов в НХЛ.

Ранее стало известно, что Максим Грошев, Никита Чибриков, Виктор Неучев, Иван Мирошниченко, Даниил Мисюль и другие игроки решили продолжить карьеру в Северной Америке.

«Я бы не сказал, что российские хоккеисты массово подписывают контракты в Северной Америке. Данные игроки договорились о переходе до 1 мая, и в один момент все одновременно анонсировали свои решения.

Какие причины движут хоккеистами? Причины отъезда у каждого свои. Кого-то что-то не устраивает здесь, есть свои обиды. Кто-то считает, что за океаном он сможет быстро добиться успеха.

Важная вещь, которую можно сказать про Северную Америку, – там дается много обещаний и приятных, лестных слов в адрес игрока. Потом многие хоккеисты в этом разочаровываются.

К сожалению, не все получают полную правду, насколько тяжело там адаптироваться к жизни, выучить английский язык и понять стиль работы тренеров и других людей в организации. Очень много подводных камней, совершенно другой менталитет и иная работа тренеров, чем в России.

Чтобы адаптироваться в НХЛ в полной мере, надо быть очень сильным духом. В реальности, чтобы завоевать место в составе команды НХЛ, нужно пройти тяжелую дорогу. Игроки, которые подписывают там контракты, должны быть ментально готовы к тому, что большую часть времени придется играть в фарм-клубах или даже в лиге ECHL. Этот факт нужно принять и со своим настроем идти по хоккейному пути развития», – сказал хоккейный агент и эксперт Дементьев.

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4 комментария

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The world champion 1998
Всяко лучше, чем как Федотов закончить.
+3
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Maxim Shumov
Да и вообще - там одни враги и шпионы.
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oberkorn
Кучерова в студию
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nnp165
У каждого по разному бывает. Есть только один способ узнать как получится в конкретном случае, попробовать. Ну а с учётом истории с Федотовым пробовать надо обязательно.
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