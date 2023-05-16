Джон Таварес: «Нравится быть капитаном «Торонто», мне очень повезло. Я хочу быть здесь»
Джон Таварес хочет продолжить играть за «Торонто».
Кэпхит 32-летнего Тавареса – 11 млн долларов. Контракт действует до завершения сезона-2024/25. В соглашении прописан пункт о полном запрете на обмен.
«Мне здесь нравится. Я взял на себя обязательство играть за «Лифс» в течение семи лет, и я хочу быть здесь. Вот что я чувствую.
Мне нравится быть капитаном, и я очень серьезно отношусь к этой обязанности, .
Я все еще считаю, что у нашей команды есть потрясающие возможности в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе», – сказал нападающий «Торонто».
Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх
мне нравиться что вы больны не мню)
Плохо, что без компенсации..
Сейчас у нас отличный, сбалансированный коллектив, готовый к большим победам!
В сезоне 23-24 у Айлендерс будет качественный рывок.