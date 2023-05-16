Джон Таварес: «Нравится быть капитаном «Торонто», мне очень повезло. Я хочу быть здесь»

Джон Таварес хочет продолжить играть за «Торонто».

Кэпхит 32-летнего Тавареса – 11 млн долларов. Контракт действует до завершения сезона-2024/25. В соглашении прописан пункт о полном запрете на обмен.

«Мне здесь нравится. Я взял на себя обязательство играть за «Лифс» в течение семи лет, и я хочу быть здесь. Вот что я чувствую.

Мне нравится быть капитаном, и я очень серьезно отношусь к этой обязанности, .

Я все еще считаю, что у нашей команды есть потрясающие возможности в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе», – сказал нападающий «Торонто».

Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх