Кирилл Марченко: «Я должен забивать не 21 гол, а 35, 45. Овечкин забил больше 50 в первый год, он лучший игрок. Моя цель – быть лучшим из лучших»

Кирилл Марченко считает Александра Овечкина лучшим хоккеистом.

Нападающий «Коламбуса» высказался о своей результативности в регулярном чемпионате-2022/23. В дебютном сезоне в НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 играх.

– Я должен забивать не 21 гол, а 35, 45.

– Не многим игрокам посчастливилось забить 21 гол в дебютном сезоне в НХЛ.

– Я знаю. Но сколько голов забил Овечкин в первый год? Больше 50.

– Но это , 1-й общий номер на драфте.

– Я знаю. Но он лучший игрок. Моя цель, ради которой я играю в хоккей, – быть лучшим из лучших. Если я не буду пытаться, зачем играть в хоккей? – сказал форвард «Коламбуса» Марченко.