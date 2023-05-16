Кирилл Марченко: «Я должен забивать не 21 гол, а 35, 45. Овечкин забил больше 50 в первый год, он лучший игрок. Моя цель – быть лучшим из лучших»

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко считает Александра Овечкина лучшим хоккеистом.

Нападающий «Коламбуса» высказался о своей результативности в регулярном чемпионате-2022/23. В дебютном сезоне в НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 играх.

– Я должен забивать не 21 гол, а 35, 45.

– Не многим игрокам посчастливилось забить 21 гол в дебютном сезоне в НХЛ.

– Я знаю. Но сколько голов забил Овечкин в первый год? Больше 50.

– Но это Александр Овечкин, 1-й общий номер на драфте.

– Я знаю. Но он лучший игрок. Моя цель, ради которой я играю в хоккей, – быть лучшим из лучших. Если я не буду пытаться, зачем играть в хоккей? – сказал форвард «Коламбуса» Марченко.

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6 комментариев

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Андрей Хенто
Хороший ориентир и пример для подражания.
+22
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йозе марино
жду от него сезон (100+0) очков ))
+5
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Сергей Жарковский
Старайся может быть и тебе трон из забитых шайб сделают!👍
+1
0
+1
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artem klishin
так себе идея. лучше быть максимально полезным команде. в этом смысл командных видов спорта, а не в своём лидерстве
+4
-4
0
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Lobster76
Понесло парня...
0
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Костя Кот
у кирилла отличный сезон, дальше - больше. хет-трик уже есть
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