Валерий Каменский: «Мичкову нет смысла уезжать за океан, если он не готов играть на уровне основы НХЛ. Надо окрепнуть в КХЛ и ехать как сформировавшийся лидер»

Валерий Каменский считает, что Матвею Мичкову нужно окрепнуть в КХЛ, а затем ехать в НХЛ.

По мнению экспертов, 18-летний Мирков может войти в топ‑10 новичков на драфте 2023 года.

«Если Матвей Мичков после драфта НХЛ не готов выступать в первой команде, то ему не имеет смысла уезжать за океан. Российский хоккей на уровне КХЛ намного выше, чем их лига фарм‑клубов АХЛ или молодежные команды канадских лиг.

Максимум, что можно сделать Мичкову – это съездить летом в молодежный тренировочный лагерь, чтобы попробовать свои силы и посмотреть изнутри, что такое НХЛ. Но если Матвей пока не готов играть на уровне основного состава, то я считаю, лучше развиваться в России.

Тем более когда есть контракт со до 2026 года. Надо сначала окрепнуть в КХЛ и поехать за океан как сформировавшийся лидер. Посмотрите, вот Кирилл Капризов уехал в НХЛ в 23 года, когда в России выиграл все — и сразу же стал главной звездой «Миннесоты», – сказал олимпийский чемпион и вице‑президент по развитию КХЛ.