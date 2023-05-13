Валерий Каменский: «Мичкову нет смысла уезжать за океан, если он не готов играть на уровне основы НХЛ. Надо окрепнуть в КХЛ и ехать как сформировавшийся лидер»

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ Валерий Каменский КХЛ Кирилл Капризов Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Валерий Каменский считает, что Матвею Мичкову нужно окрепнуть в КХЛ, а затем ехать в НХЛ.

По мнению экспертов, 18-летний Мирков может войти в топ‑10 новичков на драфте НХЛ 2023 года.

«Если Матвей Мичков после драфта НХЛ не готов выступать в первой команде, то ему не имеет смысла уезжать за океан. Российский хоккей на уровне КХЛ намного выше, чем их лига фарм‑клубов АХЛ или молодежные команды канадских лиг.

Максимум, что можно сделать Мичкову – это съездить летом в молодежный тренировочный лагерь, чтобы попробовать свои силы и посмотреть изнутри, что такое НХЛ. Но если Матвей пока не готов играть на уровне основного состава, то я считаю, лучше развиваться в России.

Тем более когда есть контракт со СКА до 2026 года. Надо сначала окрепнуть в КХЛ и поехать за океан как сформировавшийся лидер. Посмотрите, вот Кирилл Капризов уехал в НХЛ в 23 года, когда в России выиграл все — и сразу же стал главной звездой «Миннесоты», – сказал олимпийский чемпион и вице‑президент по развитию КХЛ.

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12 комментариев

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Вадим Кемеж
Согласен. Это не Овечкин и таких габаритов нету у Мичкова. Надо заиграть в КХЛ и очень сильно прибавить в силовой игре и в обороне. Только потом НХЛ.
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Damien-SA
Ему надо было уезжать пару лет назад, но победили деньги. Сейчас - можно вообще забыть о НХЛ. Ни по габоритам, ни по скиллам, ни по физике Матвей не тянет. Не спроста, он уже даже не в тройке фаворитов на драфт.
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sashkaaa
Главное, чтоб для него все варианты были открыты, а там пусть сам выбирает!
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Борух73
физически он точно не готов. даже по меркам КХЛ "сырой". ещё работать и работать над собой.
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Mesut Ozil
Ну здесь соглашусь. Этот сезон показал, что пока что Матвею вообще со взрослыми мужиками тяжеловато играть, ещё парочку лет надо, чтоб окрепнуть, опыта набраться. Кхл для этого хороший вариант.
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Кино Музыка
Только здесь он почему-то не прибавляет. Не факт, что надо именно это.
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Владимир Жамьянов
А где, как не с лучшими расти? В Сочах, тогда дайте ему нормального центра, создайте парню все условия для роста, лишь бы по дальше от Ски
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Олег
Нет Матвею рановато в нхл. Как по мне он лёгкий
больно. Мясом обрости нужно, заматереть,а потом
пусть уезжает...
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Serge Vendino
Ответ Вадим Кемеж
Согласен. Это не Овечкин и таких габаритов нету у Мичкова. Надо заиграть в КХЛ и очень сильно прибавить в силовой игре и в обороне. Только потом НХЛ.
Представьте, если бы так говорили про Макдэвида или Джека Хьюза. Можно и в НХЛ вполне успешно прибавлять даже с небольшими габаритами.
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Вадим Кемеж
Ответ Serge Vendino
Представьте, если бы так говорили про Макдэвида или Джека Хьюза. Можно и в НХЛ вполне успешно прибавлять даже с небольшими габаритами.
Уже Якупов прибавил в НХЛ...
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Евгений Воскобойник
Ответ Damien-SA
Ему надо было уезжать пару лет назад, но победили деньги. Сейчас - можно вообще забыть о НХЛ. Ни по габоритам, ни по скиллам, ни по физике Матвей не тянет. Не спроста, он уже даже не в тройке фаворитов на драфт.
В 16 лет ??? Так то Панарин не габаритнее Мичкова и вообще на драфте не выбирался однако играет
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