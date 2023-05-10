Худобин о «России 25»: «Хотелось бы больше бросков, но ребята хотят красиво сыграть. 5:1 с Беларусью говорит, что правильно все делают»

Теги СКА Чикаго Антон Худобин НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Никита Серебряков Чемпионат.com Матвей Мичков сборная России U25 Хоккей

Антон Худобин остался доволен игрой «России 25» против Беларуси (5:1) .

«Хорошие впечатления от игры – и, главное, собралось много болельщиков. Как и на матчах «Сокола». Я понял, что в Красноярске любят хоккей. Было бы здорово, чтобы и клуб КХЛ тут появился. Я мыслю позитивно, верю, что это получится.

Мне интересно на нашу молодежь посмотреть. В целом мне все нравится. Единственное, наверное, хотелось бы больше бросков, но ребята хотят красиво сыграть. Они профессионалы, как им играть – это их решение. А счет, в принципе, говорит, что они правильно все делают.

Конечно, я на вратарей в первую очередь смотрю. Сегодня оба хорошо играли: и Серебряков несколько раз выручал, и у белорусов тоже неплохой вратарь.

Еще я обратил внимание на Мичкова. О нем все говорят, пишут, я много читал про него. Парень работает, старается, делает незаурядные вещи. Сейчас вот лакросс-гол хотел забить.

Вообще это особенное событие для города, ведь сборная здесь никогда не была. Большое событие и для игроков, но в первую очередь для зрителей, и это чувствуется: им нравится, они наслаждаются, кайфуют. Улыбки, эмоции – это самое главное.

У игроков тоже отличные эмоции: видно, что они играют с охотой, с удовольствием. Позади тяжелый сезон, но это не имеет значения. Когда тебе 25 лет, у тебя после сезона и на два таких турне сил хватит», – сказал вратарь «Чикаго».

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1 комментарий

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Евгений Узингер
а Худобин щас где?
+3
0
+3
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