Худобин о «России 25»: «Хотелось бы больше бросков, но ребята хотят красиво сыграть. 5:1 с Беларусью говорит, что правильно все делают»

Антон Худобин остался доволен игрой «России 25» против Беларуси (5:1) .

«Хорошие впечатления от игры – и, главное, собралось много болельщиков. Как и на матчах «Сокола». Я понял, что в Красноярске любят хоккей. Было бы здорово, чтобы и клуб тут появился. Я мыслю позитивно, верю, что это получится.

Мне интересно на нашу молодежь посмотреть. В целом мне все нравится. Единственное, наверное, хотелось бы больше бросков, но ребята хотят красиво сыграть. Они профессионалы, как им играть – это их решение. А счет, в принципе, говорит, что они правильно все делают.

Конечно, я на вратарей в первую очередь смотрю. Сегодня оба хорошо играли: и несколько раз выручал, и у белорусов тоже неплохой вратарь.

Еще я обратил внимание на . О нем все говорят, пишут, я много читал про него. Парень работает, старается, делает незаурядные вещи. Сейчас вот лакросс-гол хотел забить.

Вообще это особенное событие для города, ведь сборная здесь никогда не была. Большое событие и для игроков, но в первую очередь для зрителей, и это чувствуется: им нравится, они наслаждаются, кайфуют. Улыбки, эмоции – это самое главное.

У игроков тоже отличные эмоции: видно, что они играют с охотой, с удовольствием. Позади тяжелый сезон, но это не имеет значения. Когда тебе 25 лет, у тебя после сезона и на два таких турне сил хватит», – сказал вратарь « ».