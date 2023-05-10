«Не думаю, что Мичков будет в топ-5 на драфте НХЛ. Даже топ-10 – сложная задача». Агент Дементьев о форварде

Теги СКА Коламбус Анахайм Сан-Хосе НХЛ драфт НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Матвей Мичков Хоккей

Алексей Дементьев сомневается, что Матвей Мичков попадет на драфте НХЛ в первую десятку.

«В этом году ожидается очень хороший драфт. Будет представлена целая россыпь очень серьезных игроков, так что выбор для клубов будет большой.

Но я не думаю, что Матвей Мичков будет выбран в первой пятерке. И есть сомнения, что он будет выбран даже в десятке.

Дело в том, что у клубов, которые представлены в первой пятерке, есть свои тонкости. Предыдущие драфты они провели очень хорошо и достаточно насытили свои составы талантливыми и молодыми игроками.

И такие клубы, как «Анахайм», «Коламбус», «Сан-Хосе», могут провести обмен. А учитывая, что у Матвея очень большой контракт в России, они не станут втягиваться в эту историю и будут решать свои сиюминутные проблемы, драфтуя североамериканских хоккеистов либо тех, которые будут доступны к подписанию в ближайшие годы.

«Коламбус» не будет брать еще одного [россиянина]. А что касается интереса «Сан-Хосе», то тоже сомнительно, что «акулы» возьмут Мичкова. Они в свое время сильно обожглись на подписании наших хоккеистов. Так что, я думаю, основная ставка будет на североамериканских хоккеистов.

А для Матвея будет очень сложной задачей попасть даже в топ-10», – сказал агент и хоккейный эксперт.

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29 комментариев

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glavniiexpert
"агент и хоккейный эксперт" прогнал нереальную дичь, конечно. Учитывая, что вашики выбирают восьмыми, это прям самый низкий номер, под которым Мичков может уйти, хотя понятно, что выберут раньше.
+25
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+20
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Rialto 82
Ответ Александр Максаков
На ком там в Сан-Хосе обожглись?
1996 год, общий 2 номер Андрей Зюзин. Потом 15 лет наших не брали, только в 2011 Даня Собченко (RIP), 2013 Эмиль Галимов в 7 раунде, 2014 общий 27 пик Голдобин, 2017 в 7 раунде Иван Чехович, 2019 Артемий Князев во 2 раунде, Егор Спиридонов в 4 раунде, Тимур Ибрагимов в 6 раунде, 2020 Данил Гущин в 4 раунде, 2021 Артём Гурьев в 5 раунде, Евгений Кашников в 7 раунде. Т.ч. тут Дементьев прав, из задрафтованных игроков не заиграли даже первораундники.
+21
-3
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Fandorin Erast
Какая-то бредятина,Вашингтон тот же с руками оторвёт если он долетит до их выбора!
+15
-5
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Rialto 82
Ответ glavniiexpert
"агент и хоккейный эксперт" прогнал нереальную дичь, конечно. Учитывая, что вашики выбирают восьмыми, это прям самый низкий номер, под которым Мичков может уйти, хотя понятно, что выберут раньше.
А с чего вдруг все решили, что Вашингтон 100% выбирает Матвея?
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hhlg
Ответ Rialto 82
А с чего вдруг все решили, что Вашингтон 100% выбирает Матвея?
Потому что если он упадет на 8 место, то надо брать без вопросов. Талант поколения
+7
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Rialto 82
Ответ HALIF
У Ови карьера заканчивается, а Мичкову предрекают похожую стату, что тут думать? А ведь интерес столичных зрителей к хоккею может закончиться вместе с Сашкой.
Предрекают только местные эксперты, только у нас раздули, что типа он будет наследником Овечкина.
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HALIF
Ответ Rialto 82
А с чего вдруг все решили, что Вашингтон 100% выбирает Матвея?
У Ови карьера заканчивается, а Мичкову предрекают похожую стату, что тут думать? А ведь интерес столичных зрителей к хоккею может закончиться вместе с Сашкой.
+5
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Rialto 82
Ответ Кино Музыка
Так и до Тампы недалеко)
Скорее до Питтсбурга)
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Александр Максаков
На ком там в Сан-Хосе обожглись?
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NACfoRekcuF
Для Матвея нет никаких задач сейчас уже, он ни на что повлиять не может. Разве что преддрафтовое интервью раздать, но врядли оно сильно влияет на выбор.
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Jeff Lebowski
Ответ Alejandro Rodriguez
Некоторые убеждены, что в Вашингтоне всем заправляет Овечкин. Кого подписывать, кого выпускать на лед и т.д. ХЗ что у этих людей в голове.
Овечкин не приказывает, а всего лишь рекомендует.
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Рамиль Кизимов
И у агента какая-то боль от Мичкова? В НХЛ почти никто никогда не обменивает свой выбор в первом раунде. К чему эти фантазии? Выбор топ-5 обменивали в последний раз вроде в 2008, и это скорее единичный случай
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Dilmas
Сан Хосе мог бы пригодится. Американский Сочи
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Фёдор Кузнецов
Ответ Rialto 82
А с чего вдруг все решили, что Вашингтон 100% выбирает Матвея?
Как с Мирошниченко год назад, удача когда такой талант падает на позиции как у Вашингтона
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
Потому что если он упадет на 8 место, то надо брать без вопросов. Талант поколения
Моте бы набросить что-нибудь перед драфтом про традиционные ценности: например, что семья - союз между мужчиной и немужчиной.
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Alejandro Rodriguez
Ответ Rialto 82
А с чего вдруг все решили, что Вашингтон 100% выбирает Матвея?
Некоторые убеждены, что в Вашингтоне всем заправляет Овечкин. Кого подписывать, кого выпускать на лед и т.д. ХЗ что у этих людей в голове.
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Fandorin Erast
Ответ Fandorin Erast
Какая-то бредятина,Вашингтон тот же с руками оторвёт если он долетит до их выбора!
*долежит
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samm
Мичков сильно переоценен
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Рамиль Кизимов
Анахайм тоже много лет не брал русских на драфте и вообще обходил стороной наших хоккеистов. На последнем драфте взял двоих, причём потратил в том числе самый высокий свой пик на русского. Всё зависит от руководства. Сейчас в системе Сан-Хосе много наших хоккеистов (3-4 минимум), все последние годы они драфтуют русских (пусть и в низких раундах), чисто фантазия агента что они спецом не будет брать Мичкова из-за того, что ~30 лет назад ошиблись с Зюзиным.
Коламбус тоже каждый год драфтует русских, хз почему именно сейчас они не будут брать русского хоккеиста. Про Монреаль вот какой-то был слух.
Мичков на 90% уйдёт с 3 по 6 выбор. Оставшиеся 10% на 7-8 выбор. "Выпадет из десятки" - чисто наброс чтоб отметиться
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Кеша
Мичков по комплекции , как Игорь Ларионов. Ларионов брал интеллектом. Сомневаюсь , что Мичков стоит близко к Ларионову . А сравнивать с Малкиным и Овечкиным, то тоже не стал бы . Скорее ближе Панарин .
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну Анахайму точно нет смысла трейдить пик Фантилли
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Jeff Lebowski
Я думаю, Мотю выберут под 8-м номером.
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Fjordy
В топ 10 точно будет, вполне возможно и в топ 5.
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makar gusev
Игзпердиг)
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kolhoz-ataka
уж Xабс то точно подсуетятся, если на тот момент уйдут уже Карлссон и Смит
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