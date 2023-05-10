«Не думаю, что Мичков будет в топ-5 на драфте НХЛ. Даже топ-10 – сложная задача». Агент Дементьев о форварде

Алексей Дементьев сомневается, что Матвей Мичков попадет на драфте НХЛ в первую десятку.

«В этом году ожидается очень хороший драфт. Будет представлена целая россыпь очень серьезных игроков, так что выбор для клубов будет большой.

Но я не думаю, что будет выбран в первой пятерке. И есть сомнения, что он будет выбран даже в десятке.

Дело в том, что у клубов, которые представлены в первой пятерке, есть свои тонкости. Предыдущие драфты они провели очень хорошо и достаточно насытили свои составы талантливыми и молодыми игроками.

И такие клубы, как « », «Коламбус», «Сан-Хосе», могут провести обмен. А учитывая, что у Матвея очень большой контракт в России, они не станут втягиваться в эту историю и будут решать свои сиюминутные проблемы, драфтуя североамериканских хоккеистов либо тех, которые будут доступны к подписанию в ближайшие годы.

« » не будет брать еще одного [россиянина]. А что касается интереса « », то тоже сомнительно, что «акулы» возьмут Мичкова. Они в свое время сильно обожглись на подписании наших хоккеистов. Так что, я думаю, основная ставка будет на североамериканских хоккеистов.

А для Матвея будет очень сложной задачей попасть даже в топ-10», – сказал агент и хоккейный эксперт.