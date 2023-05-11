«Вашингтон» выберет Мичкова под 8-м номером по версии Пронмана, «Детройт» – Симашева под 18-м, «Коламбус» – Бута под 23-м

Теги Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Баффало Монреаль Вашингтон Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Анахайм Сан-Хосе Аризона НХЛ драфт НХЛ Матвей Мичков Коннор Бедард Чарли Страмель Далибор Дворски Дэвид Райнбахер Мэттью Вуд Эдуард Шале Райан Леонард Лео Карлссон Адам Фантилли Отто Штенберг Уилл Смит Дмитрий Симашев Даниил Бут Самуэл Гонзек Аксель Сандин Пелликка Том Вилландер Давид Эдштром Гейб Перро Оливер Мур Калум Ритчи Колби Барлоу Хоккей

Кори Пронман опубликовал прогноз на первый раунд драфта НХЛ-2023.

Журналист The Athletic предположил, что в первом раунде могут быть выбраны три россиянина – Матвей Мичков, Даниил Симашев и Даниил Бут.

1. н Коннор Бедард – «Чикаго»;

2. н Адам Фантилли – «Анахайм»;

3. н Уилл Смит – «Коламбус»;

4. н Лео Карлссон – «Сан-Хосе»;

5. з Дэвид Райнбахер – «Монреаль»;

6. н Далибор Дворски – «Аризона»;

7. н Райан Леонард – «Филадельфия»;

8. н Матвей Мичков – «Вашингтон»;

9. н Самуэл Гонзек – «Детройт»;

10. з Том Вилландер – «Сент-Луис»;

11. н Нэйт Даниэльсон – «Ванкувер»;

12. н Мэттью Вуд – «Аризона»;

13. н Зак Бенсон – «Баффало»;

14. н Гейб Перро – «Питтсбург»;

15. з Аксель Сандин Пелликка – «Нэшвилл»;

16. н Колби Барлоу – «Калгари»;

17. н Давид Эдштром – «Монреаль»;

18. з Дмитрий Симашев – «Детройт»;

19. н Оливер Мур – «Виннипег»;

20. н Брэйден Йегер – «Чикаго»;

21. н Квентин Масти – «Сиэтл»;

22. н Калум Ритчи – «Миннесота»;

23. н Даниил Бут – «Коламбус»;

24. н Эдуард Шале – «Рейнджерс»;

25. н Чарли Страмель – «Сент-Луис»;

26. з Тэннер Молендик – «Колорадо»;

27. н Отто Штенберг – «Нэшвилл»;

28. з Этьен Морин – «Торонто»;

29. н Карсон Рекопф – «Вегас»;

30. з Оливер Бонк – «Сент-Луис».

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pztpzhmx66
Ответ IrbIS
уашингтон уже выкинул пик за мирошниченко, можно собрать трэш-рояль и взять еще мичкова, что бы старый по заветам глоров "пылил" до 45
Мирошниченко , крутой пацан
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bardownski
Не упадёт он так низко, СХ или Аризона заберут.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Местами неадекватный рейтинг. Никто не будет под 5 пиком брать Райнбахера. Да и Уила Смита раньше Карлсона тоже. Точно также Детройт не будет тратить 9 пик на Гонзека, а свой 18 пик на Симашева, которого с таким же успехом можно будет взять во втором раунде. И Виландера под 10 пиком никто драфтовать не будет. Раньше, чем у Пронмана заберут Бенсона, Мура, Ягера и Сандина-Пеллику.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BlackHen
Взять под восьмым номером выбора нового русского в команду, символично.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
progexpNN
Ответ Kirill HG
Надеюсь Монреаль заберет Дворски (центра) и в следующем сезоне увидим-шоу "звено Словакии" в виде Слафковски-Дворски-Мешар у Бостона сейчас "чешское звено", а Монреалю надо чем-то ответить принципиальному сопернику)
С учетом того, как Мешар играл в OHL ему до NHL ещё очень и очень далеко. К тому же, неизвестно, как Слафковски будет играть в следующем сезоне после травм, которые у него были в сезоне 2022-23. Так что, если Дворски и выберут, то не для того, чтобы он играл в Монреалем с другими словаками.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
Бенсон почему только на 12-м? Обычно в топ-7 входил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
37old
Ниже Аризоны не уйдет при любых раскладах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Ми Ша
Клубы НХЛ выберут,а российские функционеры их не отпустят и в армию замаринуют если возмущаться начнут
Как Мирошниченко, Неучева,Чибрикова, Свечкова,и других?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V.Damphousse #25
Ответ progexpNN
С учетом того, как Мешар играл в OHL ему до NHL ещё очень и очень далеко. К тому же, неизвестно, как Слафковски будет играть в следующем сезоне после травм, которые у него были в сезоне 2022-23. Так что, если Дворски и выберут, то не для того, чтобы он играл в Монреалем с другими словаками.
При этом , помимо Дворски, к нумеру 5 останется прямо прорва фовардов потенциально не слабее (та же троица юэсэйская - Смит, Леонард, Перро) , а просто выбирать Дворски только потому что он словак ну как бы не совсем комильфо)) Просто в чем еще его преимущество, окромя паспорта? Ну да, в теории когда-то в будущем было бы интересно взглянуть на словак-лайн в Хабс, но сомнения есть, что сразу все трое достигнут такого уровня...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Да что за бред, кто-то с 3 по 7 по-любому заберет Мичкова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Мне бы тоже хотелось, чтобы Мичкова в Вашингтон взяли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Хорошо, если не ошибся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V.Damphousse #25
Товарищу Пронману надо бы сказать, что деф под нумером 5 для Хабс- это ну очень экзотично, учитывая , что в предыдущих драфтах набрали дефов , которых хватит на команд примерно пять. Будет форвард, и , скорее всего, центр, наиболее вероятный-Уилл Смит. Странно, что Пронман не в курсе...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red.Wings
Пронман известный писака глупостей. Почему его до сих пор кто-то читает и репостит?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pztpzhmx66
А вот это интересно , я бы рискнул ..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Хотелось бы в Вашингтоне тройку Мирошниченко-Демидов-Мичков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Кори Пронман это личный фанат Симашева?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazanest
Миро и Мичков в одной команде 🔥🔥🔥🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
upuckuH
А че , символично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill HG
Надеюсь Монреаль заберет Дворски (центра) и в следующем сезоне увидим-шоу "звено Словакии" в виде Слафковски-Дворски-Мешар

у Бостона сейчас "чешское звено", а Монреалю надо чем-то ответить принципиальному сопернику)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий