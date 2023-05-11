«Вашингтон» выберет Мичкова под 8-м номером по версии Пронмана, «Детройт» – Симашева под 18-м, «Коламбус» – Бута под 23-м
Кори Пронман опубликовал прогноз на первый раунд драфта НХЛ-2023.
Журналист The Athletic предположил, что в первом раунде могут быть выбраны три россиянина – Матвей Мичков, Даниил Симашев и Даниил Бут.
1. н Коннор Бедард – «Чикаго»;
2. н Адам Фантилли – «Анахайм»;
3. н Уилл Смит – «Коламбус»;
4. н Лео Карлссон – «Сан-Хосе»;
5. з Дэвид Райнбахер – «Монреаль»;
6. н Далибор Дворски – «Аризона»;
7. н Райан Леонард – «Филадельфия»;
8. н Матвей Мичков – «Вашингтон»;
9. н Самуэл Гонзек – «Детройт»;
10. з Том Вилландер – «Сент-Луис»;
11. н Нэйт Даниэльсон – «Ванкувер»;
12. н Мэттью Вуд – «Аризона»;
13. н Зак Бенсон – «Баффало»;
14. н Гейб Перро – «Питтсбург»;
15. з Аксель Сандин Пелликка – «Нэшвилл»;
16. н Колби Барлоу – «Калгари»;
17. н Давид Эдштром – «Монреаль»;
18. з Дмитрий Симашев – «Детройт»;
19. н Оливер Мур – «Виннипег»;
20. н Брэйден Йегер – «Чикаго»;
21. н Квентин Масти – «Сиэтл»;
22. н Калум Ритчи – «Миннесота»;
23. н Даниил Бут – «Коламбус»;
24. н Эдуард Шале – «Рейнджерс»;
25. н Чарли Страмель – «Сент-Луис»;
26. з Тэннер Молендик – «Колорадо»;
27. н Отто Штенберг – «Нэшвилл»;
28. з Этьен Морин – «Торонто»;
29. н Карсон Рекопф – «Вегас»;
30. з Оливер Бонк – «Сент-Луис».
у Бостона сейчас "чешское звено", а Монреалю надо чем-то ответить принципиальному сопернику)