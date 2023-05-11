«Вашингтон» выберет Мичкова под 8-м номером по версии Пронмана, «Детройт» – Симашева под 18-м, «Коламбус» – Бута под 23-м

Кори Пронман опубликовал прогноз на первый раунд драфта НХЛ-2023.

Журналист The Athletic предположил, что в первом раунде могут быть выбраны три россиянина – , Даниил Симашев и Даниил Бут.

1. н – «Чикаго»;

2. н – « »;

3. н – «Коламбус»;

4. н – « »;

5. з Дэвид Райнбахер – «Монреаль»;

6. н Далибор Дворски – «Аризона»;

7. н Райан Леонард – « »;

8. н Матвей Мичков – « »;

9. н Самуэл Гонзек – «Детройт»;

10. з Том Вилландер – «Сент-Луис»;

11. н Нэйт Даниэльсон – « »;

12. н Мэттью Вуд – «Аризона»;

13. н Зак Бенсон – «Баффало»;

14. н Гейб Перро – «Питтсбург»;

15. з Аксель Сандин Пелликка – «Нэшвилл»;

16. н Колби Барлоу – «Калгари»;

17. н Давид Эдштром – «Монреаль»;

18. з Дмитрий Симашев – «Детройт»;

19. н Оливер Мур – «Виннипег»;

20. н Брэйден Йегер – «Чикаго»;

21. н Квентин Масти – «Сиэтл»;

22. н Калум Ритчи – «Миннесота»;

23. н Даниил Бут – «Коламбус»;

24. н Эдуард Шале – «Рейнджерс»;

25. н Чарли Страмель – «Сент-Луис»;

26. з Тэннер Молендик – «Колорадо»;

27. н Отто Штенберг – «Нэшвилл»;

28. з Этьен Морин – «Торонто»;

29. н Карсон Рекопф – «Вегас»;

30. з Оливер Бонк – «Сент-Луис».