Алексей Дементьев: «Бут – самый перспективный русский хоккеист для драфта на ближайшие 5 лет»

Алексей Дементьев считает Даниила Бута более перспективным игроком, чем Матвея Мичкова.

«Если говорить о молодых талантах из России в , то лично для меня в плане перспективы на ближайшие пять лет самым перспективным русским хоккеистом для драфта является .

Как человек, который работал на драфте, могу сказать: что у , что у Даниила Бута очень большое будущее.

Но если их сравнивать, то я бы сперва обратил внимание на Бута. Потому что он мощный, габаритный и продуктивный хоккеист. Благодаря этим данным он принесет много пользы любой команде», – сказал агент и хоккейный эксперт.