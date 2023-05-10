Алексей Дементьев: «Бут – самый перспективный русский хоккеист для драфта на ближайшие 5 лет»
Алексей Дементьев считает Даниила Бута более перспективным игроком, чем Матвея Мичкова.
«Если говорить о молодых талантах из России в НХЛ, то лично для меня в плане перспективы на ближайшие пять лет самым перспективным русским хоккеистом для драфта является Даниил Бут.
Как человек, который работал на драфте, могу сказать: что у Матвея Мичкова, что у Даниила Бута очень большое будущее.
Но если их сравнивать, то я бы сперва обратил внимание на Бута. Потому что он мощный, габаритный и продуктивный хоккеист. Благодаря этим данным он принесет много пользы любой команде», – сказал агент и хоккейный эксперт.
Если он случайно будет прав(не верю), то он сам про это напомнит 10 раз, а если Мичков в топ5 будет - то все забудут о этом эксперте и его словах.