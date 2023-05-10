Алексей Дементьев: «Бут – самый перспективный русский хоккеист для драфта на ближайшие 5 лет»

Теги СКА НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Матвей Мичков Даниил Бут Хоккей

Алексей Дементьев считает Даниила Бута более перспективным игроком, чем Матвея Мичкова.

«Если говорить о молодых талантах из России в НХЛ, то лично для меня в плане перспективы на ближайшие пять лет самым перспективным русским хоккеистом для драфта является Даниил Бут.

Как человек, который работал на драфте, могу сказать: что у Матвея Мичкова, что у Даниила Бута очень большое будущее.

Но если их сравнивать, то я бы сперва обратил внимание на Бута. Потому что он мощный, габаритный и продуктивный хоккеист. Благодаря этим данным он принесет много пользы любой команде», – сказал агент и хоккейный эксперт.

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4 комментария

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Самый адовый Крикун
А не является ли Алексей Дементьев агентом Даниила Бута? Ну или как-то связан опосредованно? Или Мичков его послал в своё время куда подальше? Такие набросы неспроста происходят.
+7
-3
+4
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al77
Время выбрано для изречений правильное.
Если он случайно будет прав(не верю), то он сам про это напомнит 10 раз, а если Мичков в топ5 будет - то все забудут о этом эксперте и его словах.
+3
-2
+1
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Buturlin
Ну судя по аргументам Дементьева за Бута, то он тот еще торгаш от хоккея.)) Для него главное ведь повыгодней продать, а там хоть трава не расти.))
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jonnysilverhand01
Это случайно не родственник того самого Бута ?
0
0
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