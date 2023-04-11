Разин о «Металлурге»: «Очень рад приглашению в топ-клуб. Надеюсь, «Матч ТВ» будет нас показывать все больше и больше»

Андрей Разин высказался о назначении на пост тренера «Металлурга».

«Очень рад приглашению в топ-клуб. Счастлив, что передо мной поставлена задача выиграть . Приложу все усилия для этого.

Надеюсь, что на матчах « » будут полные трибуны. Надеюсь, что канал « » будет нас показывать все больше и больше», – сказал в эфире «Матч ТВ».