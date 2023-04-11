Разин о «Металлурге»: «Очень рад приглашению в топ-клуб. Надеюсь, «Матч ТВ» будет нас показывать все больше и больше»
Андрей Разин высказался о назначении на пост тренера «Металлурга».
«Очень рад приглашению в топ-клуб. Счастлив, что передо мной поставлена задача выиграть Кубок Гагарина. Приложу все усилия для этого.
Надеюсь, что на матчах «Металлурга» будут полные трибуны. Надеюсь, что канал «Матч ТВ» будет нас показывать все больше и больше», – сказал Андрей Разин в эфире «Матч ТВ».
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