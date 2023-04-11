Разин о «Металлурге»: «Очень рад приглашению в топ-клуб. Надеюсь, «Матч ТВ» будет нас показывать все больше и больше»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин высказался о назначении на пост тренера «Металлурга».

«Очень рад приглашению в топ-клуб. Счастлив, что передо мной поставлена задача выиграть Кубок Гагарина. Приложу все усилия для этого.

Надеюсь, что на матчах «Металлурга» будут полные трибуны. Надеюсь, что канал «Матч ТВ» будет нас показывать все больше и больше», – сказал Андрей Разин в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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крок 58
Такое ощущение, что матч тв вообще скоро показывать хоккей не будет.. забьет полностью..
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Кеша
Дай Бог , чтобы матч -ТВ показывал больше все команды . Идут матчи плей офф , рубка в каждом матче , а на матч -тв показывают какую-то муть.
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