  • Берлев находится в больнице после травмы в игре с «Трактором», сообщил Козлов: «Повреждение серьезное, он проходит обследование»
Берлев находится в больнице после травмы в игре с «Трактором», сообщил Козлов: «Повреждение серьезное, он проходит обследование»

Антон Берлев из «Салавата» попал в больницу после травмы в игре с «Трактором».

В третьем периоде матча FONBET чемпионата КХЛ нападающий уфимцев столкнулся с Арсением Коромысловым и упал, врезавшись в борт.

Берлев остался лежать на льду, держась за плечо. Его увезли на носилках. Судьи изучили повтор момента и не наказали хоккеиста «Трактора».

В текущем сезоне форвард «Салавата Юлаева» провел 5 игр и набрал 3 очка при полезности «минус 4».

«У Берлева серьезное повреждение, он в больнице, проходит обследование во избежание более серьезных травм», – сказал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
