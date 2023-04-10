Разин о «Металлурге»: «Надо создать единый коллектив. Когда команда делится на ветеранов и молодежь, иностранцев и россиян, это ни к чему хорошему не приведет»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Разин рассказал, в чем заключается его задача относительно состава «Металлурга» .

– Насколько пристально вы следили за «Магниткой» в этом сезоне? Понимаете, какие болевые точки есть у команды, что нужно исправить?

– Конечно, я следил за командой, как и за всеми остальными. Не буду говорить, что именно надо изменить, но такие моменты есть, конечно. В первую очередь надо создать единый коллектив. Когда команда делится на ветеранов и молодежь, иностранцев и россиян, это ни к чему хорошему не приведет.

– Успели наметить план предсезонной подготовки?

– 12 апреля должно состояться заседание совета директоров КХЛ, на котором будет утвержден регламент. Пока точно не известно, когда можно будет собирать команду – 15 июля или 1 августа. По первоначальным планам 31 июля мы летим в Минск, а оттуда 9 августа на турнир в Уфу, – сказал Разин.

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