Андрей Разин: «В каком бы клубе я ни работал, везде рос процент посещаемости. Постараюсь, чтобы в Магнитогорске собирались полные трибуны»

Теги Металлург Мг болельщики КХЛ Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Тренер Андрей Разин отметил, что старается играть в зрелищный хоккей.

– Как важно вернуть позитивный настрой в «Магнитке»? Команду материли после плей-офф, болельщики были вне себя от гнева. Ответственность не давит?

– Такого давления нет. Я не хвалюсь, но констатирую факт – в каком бы клубе я ни работал, везде рос процент посещаемости. Стараюсь играть в зрелищный хоккей. А он должен подпитываться результатом.

Я готов к тому, что ответственность будет выше. Думаете, в «Северстали» не было ответственности? Конечно была!

Просто каждое поражение «Магнитки» станет мини-трагедией. Но постараюсь, чтобы в Магнитогорске собирались полные трибуны, и люди с радостью шли бы на хоккей.

Да, от поражений никуда не денешься. Но мне важно, чтобы болельщики получали удовольствие и видели, что команда бьется до последней секунды, – сказал новый главный тренер «Металлурга» Разин.

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7 комментариев

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Олег
Я ещё помню как Разин с Гольцем,нас в старый
ледовый заводили бесплатно, в месте с собой.
Были золотые времена у ММГ. 2000г
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Александр Невский
В Магнитогорске все болельщики сейчас делают выручку магазину красное белое.
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Кеша
Ответ Огюст
Будут победы у Металлурга и интересная боевая игра в атаке -будут и полные трибуны болел !
Будут , не сомневайтесь . Еще тройку из Северстали подпишут молодых . Разин умеет донести до игроков свою философию .
+1
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Doronya
Ходить будут! У Разина равнодушные играть не будут
+3
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Огюст
Будут победы у Металлурга и интересная боевая игра в атаке -будут и полные трибуны болел !
+4
0
+4
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Олег
С такой игрой при Воробьёве, не было желания
ходить на арену. Самые дешёвые билеты, за воротами 500 р.Я лучше дома посмотрю.
Надеюсь что с Разиным всё будет гораздо лучше.
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Кеша
Желаю Андрею Разину и Металлургу отличной совместной работы и удачи . Очень жалею, что Разин не в Динамо .
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