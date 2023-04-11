Андрей Разин: «В каком бы клубе я ни работал, везде рос процент посещаемости. Постараюсь, чтобы в Магнитогорске собирались полные трибуны»
Тренер Андрей Разин отметил, что старается играть в зрелищный хоккей.
– Как важно вернуть позитивный настрой в «Магнитке»? Команду материли после плей-офф, болельщики были вне себя от гнева. Ответственность не давит?
– Такого давления нет. Я не хвалюсь, но констатирую факт – в каком бы клубе я ни работал, везде рос процент посещаемости. Стараюсь играть в зрелищный хоккей. А он должен подпитываться результатом.
Я готов к тому, что ответственность будет выше. Думаете, в «Северстали» не было ответственности? Конечно была!
Просто каждое поражение «Магнитки» станет мини-трагедией. Но постараюсь, чтобы в Магнитогорске собирались полные трибуны, и люди с радостью шли бы на хоккей.
Да, от поражений никуда не денешься. Но мне важно, чтобы болельщики получали удовольствие и видели, что команда бьется до последней секунды, – сказал новый главный тренер «Металлурга» Разин.
ледовый заводили бесплатно, в месте с собой.
Были золотые времена у ММГ. 2000г
ходить на арену. Самые дешёвые билеты, за воротами 500 р.Я лучше дома посмотрю.
Надеюсь что с Разиным всё будет гораздо лучше.