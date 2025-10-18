«Ак Барс» выиграл 7-й матч подряд, победив «Барыс» по буллитам – 3:2. Барабанов реализовал решающий бросок

«Ак Барс» выиграл седьмой матч подряд в FONBET КХЛ.

Казанский клуб в гостях победил «Барыс» по буллитам (3:2 Б). Решающий бросок реализовал Александр Барабанов .

«Ак Барс » поднялся на второе место в Восточной конференции, набрав 23 очка за 17 матчей. Казахстанская команда идет седьмой на Востоке – 17 очков в 18 играх.

Следующий матч казанцы проведут дома 22 октября с «Локомотивом», «Барыс » 24 октября примет «Амур».