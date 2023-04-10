Андрей Разин: «Я уперся в потолок в «Северстали». Что обижаться на Бучневича? Он нашего доктора обидел, что к нему никто уважения не проявляет»

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Андрей Разин Павел Бучневич Хоккей

Андрей Разин заявил, что достиг потолка во главе «Северстали».

Специалист стал новым главным тренером «Металлурга» после того, как покинул череповецкий клуб.

– 16 марта вы объявили о своем уходе из «Северстали». На тот момент у вас были предложения от других клубов?

– Были разговоры, агент работал по двум клубам до звонка из «Магнитки». Но я не боялся остаться без работы. Даже если бы остался, то ничего страшного.

Знаю, что сделал определенный шаг в своей тренерской карьере с «Северсталью». Как мне показалось, я все-таки уперся в потолок. Точнее – мне хотелось перезагрузиться. Было ощущение, что я стою на месте.

– Вы сказали, что уперлись в потолок. Это связано с тем, что у «Северстали» маленький бюджет и его не планируют увеличивать?

– Если глобально смотреть на этот вопрос, то да. Для определенных задач нужны определенные исполнители.

Получалось, что ребята, которые начинали играть, попадали в сферу интересов топ-клубов. Мы каждый год теряли ведущих хоккеистов. Приходилось каждый год выстраивать, достраивать.

– Резонансным получилось выступление Павла Бучневича: «На самом деле в Западной конференции не так и сложно было занять место в первой восьмерке». Задело?

– Нет, не задело. Когда Паша приезжал в Череповец, мы с ним нормально общались.

До этого он нашего доктора обидел, что к нему никто уважения не проявляет. Что-то такое было.

Понимаю, что фразу могли из контекста вырвать, могло быть у него плохое настроение. Сказал и сказал. Это его взгляд. Он заслуженный человек для Череповца, хороший хоккеист. Что мне обижаться? Я выполняю свою работу.

Если я буду обижаться на всех, кто обо мне плохое говорит, что из меня получится?

Наоборот, когда меня критикуют, это подстегивает: лишний раз хочется доказать, что это не так, что я хороший специалист, – сказал Разин.

Бучневич об уходе Разина: «Не думаю, что «Северсталь» теперь будет в аутсайдерах. Надеюсь, найдут специалиста, с которым команда сможет пройти первый раунд»

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