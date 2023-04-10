Андрей Разин: «Я уперся в потолок в «Северстали». Что обижаться на Бучневича? Он нашего доктора обидел, что к нему никто уважения не проявляет»
Андрей Разин заявил, что достиг потолка во главе «Северстали».
Специалист стал новым главным тренером «Металлурга» после того, как покинул череповецкий клуб.
– 16 марта вы объявили о своем уходе из «Северстали». На тот момент у вас были предложения от других клубов?
– Были разговоры, агент работал по двум клубам до звонка из «Магнитки». Но я не боялся остаться без работы. Даже если бы остался, то ничего страшного.
Знаю, что сделал определенный шаг в своей тренерской карьере с «Северсталью». Как мне показалось, я все-таки уперся в потолок. Точнее – мне хотелось перезагрузиться. Было ощущение, что я стою на месте.
– Вы сказали, что уперлись в потолок. Это связано с тем, что у «Северстали» маленький бюджет и его не планируют увеличивать?
– Если глобально смотреть на этот вопрос, то да. Для определенных задач нужны определенные исполнители.
Получалось, что ребята, которые начинали играть, попадали в сферу интересов топ-клубов. Мы каждый год теряли ведущих хоккеистов. Приходилось каждый год выстраивать, достраивать.
– Резонансным получилось выступление Павла Бучневича: «На самом деле в Западной конференции не так и сложно было занять место в первой восьмерке». Задело?
– Нет, не задело. Когда Паша приезжал в Череповец, мы с ним нормально общались.
До этого он нашего доктора обидел, что к нему никто уважения не проявляет. Что-то такое было.
Понимаю, что фразу могли из контекста вырвать, могло быть у него плохое настроение. Сказал и сказал. Это его взгляд. Он заслуженный человек для Череповца, хороший хоккеист. Что мне обижаться? Я выполняю свою работу.
Если я буду обижаться на всех, кто обо мне плохое говорит, что из меня получится?
Наоборот, когда меня критикуют, это подстегивает: лишний раз хочется доказать, что это не так, что я хороший специалист, – сказал Разин.
Бучневич об уходе Разина: «Не думаю, что «Северсталь» теперь будет в аутсайдерах. Надеюсь, найдут специалиста, с которым команда сможет пройти первый раунд»
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