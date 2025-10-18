Мостовой об Овечкине: «Когда говорят, что не забил – да ему не надо, другие во сне столько не забивали. Ему должны стоя аплодировать на каждом матче»

Александр Мостовой заявил, что Александр Овечкин может больше не забивать в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил первую шайбу в регулярном чемпионате, отличившись в игре с «Миннесотой». В его активе стало 4 (1+3) очка за 5 матчей в текущем сезоне. За карьеру Овечкин забил 898 голов в регулярках НХЛ.

«В отпуске в Москве часто встречались с Александром, я даже участвовал в матче, который он организовал. Надорвал заднюю мышцу, до сих пор прийти в себя не могу, но так бывает.

Однако что сделал Саша в прошедшем сезоне – рекорд на века! Раньше был вечный рекорд Гретцки . Теперь не знают, какие фразы подобрать к рекорду Александра. Все теперь должны стоя аплодировать ему на каждом матче.

Когда говорят, что не забил. Да ему не надо! Другие во сне столько не забивали. Он должен получать удовольствие от игры, а болельщики – удовольствие от него», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой .

Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба