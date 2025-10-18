Шмалц о хет-трике «Сан-Хосе»: «Спасибо моему деду. Он дважды смотрел мою игру – оба раза я забил три шайбы»

Ник Шмалц заявил, что сделал хет-трик в матче НХЛ благодаря дедушке.

29-летний нападающий «Юты » набрал 4 (3+1) очка в игре с «Сан-Хосе» (6:3). Он выступает за клуб с 2019 года, тогда команда базировалась в Аризоне.

«Спасибо моему дедушке. Он дважды смотрел мою игру, по разу в Аризоне и здесь, и оба раза видел хет-трик. Здорово, что он здесь», – сказал форвард «Юты» Ник Шмалц .

Шмалц с 3+1, Дилан Строум с 2+2 и Гибсон с 1-й победой за «Детройт» (31 сэйв после 32 бросков «Тампы») – звезды дня в НХЛ