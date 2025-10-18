Ларионов-младший не попал в заявку на матч СКА с «Локомотивом». У сына главного тренера 3 очка за 15 игр при 27,4% на вбрасываниях
Игорь Ларионов-младший не попал в заявку на матч СКА с «Локомотивом».
Игра FONBET чемпионата КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге.
Сын главного тренера армейцев провел 15 матчей в текущем сезоне и набрал 3 (1+2) очка при 27,4% выигранных вбрасываний (32 из 117).
Ларионов-младший впервые остался вне состава СКА на игру регулярного чемпионата.
Ларионов-младший о критике на фоне 3 очков в 14 матчах: «Не знаю, где читать: на телефоне ESPN, но про КХЛ они не говорят. Буду забивать и отдавать – ничего хорошего не скажут»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
