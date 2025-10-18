Дмитрий Губерниев: «Наши в НХЛ очень хороши. Овечкин будет в порядке, Малкин забросил 1-ю шайбу, подрастает прекрасная молодежь»

Дмитрий Губерниев прокомментировал первый гол Александра Овечкина в сезоне НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1).

«После того, как он не забил в первых четырех матчах, мне позвонили 10 журналистов и спросили, как же так. Я всем отвечал, что ничего не происходит. Был уверен, что Овечкин скоро забьет, и вот он забил в первой же игре после этого.

Выводы можно было бы делать, если бы он сыграл 10-15 матчей без голов. Саша быстро себя найдет в плане физической формы.

Вообще, наши по-прежнему очень хороши в НХЛ. Малкин на днях тоже забросил первую шайбу, молодежь прекрасная подрастает и подросла уже у нас. Овечкин тоже будет в полном порядке, главное, чтобы команда выигрывала.

Личные рекорды, конечно, имеют значение, но все-таки опосредованное и тут играют вторую роль. Надо выигрывать трофеи. Что толку, если команда проигрывает, а сам ты рекорды бьешь», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Овечкин забил 125 голов в НХЛ в октябре. До повторения рекорда Гретцки – 1 шайба