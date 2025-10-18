Есмантович об отсутствии Спронга на выезде с ЦСКА: «Были мелкие травмы, поэтому решили дать ему паузу. Нас ждут принципиальные матчи, Дэниэл будет нужен»
Нападающий пропустил две выездные игры армейцев. На его счету 14 (5+9) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
– На выезд с командой не поехал лучший бомбардир ЦСКА Дэниэл Спронг. В чем причина? Возможно, его как раз не хватало в Ярославле?
– Безусловно, присутствие такого мастера на площадке помогло бы нашей команде. Но у Спронга были мелкие травмы, поэтому было принято решение дать ему паузу и максимально подготовить его к следующим матчам.
Если вы посмотрите на календарь, то дальше нас ожидают принципиальные матчи с сильными соперниками, и в этих играх Дэниэл будет нам нужен.
– Когда ждать его возвращения на лед?
– На данный момент он уже готов к работе в общей группе, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
