Ярош о русском языке: «Учу 3 года, супруга и партнеры помогают – никакой теории, только практика. Теперь у меня микс из русского, английского и словацкого»

Кристиан Ярош заявил, что говорит на русском языке.

Защитник «Спартака » проводит четвертый сезон в FONBET чемпионате КХЛ.

– У вас русская жена. Как в связи с этим продвигаются дела в изучении русского языка?

– Все хорошо, я говорю по-русски. Пытаюсь говорить бегло, так как уже три года учу язык. В свой первый сезон в России я говорил по-английски, а теперь у меня микс из русского, английского и словацкого. Но, по большей части, стараюсь говорить по-русски.

– Дома вы тоже говорите на русском?

– Да.

– Вы учите язык с преподавателем?

– Нет, мне в этом помогают супруга и партнеры по команде. Никакой теории, только практика! – сказал Кристиан Ярош .

Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»