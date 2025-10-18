Сиряцкий из «Металлурга» о Разине: «Не жесткий, а коммуникабельный и открытый. В раздевалке всегда может пошутить, снять давление»

Александр Сиряцкий из «Металлурга» не считает Андрея Разина жестким тренером.

19-летний защитник провел за магнитогорцев 13 матчей в текущем сезоне FONBET КХЛ и набрал 2 (1+1) очка при среднем игровом времени 12:09.

– Разина называют одним из самых жестких и эмоциональных тренеров КХЛ. Это так?

– Я только делаю свои первые шаги в КХЛ, мне рано давать оценки. Мне очень интересно играть под руководством Андрея Владимировича. На мой взгляд, он совсем не жесткий, а коммуникабельный и открытый. В раздевалке всегда может пошутить, снять давление.

– Какие советы именно как защитнику он вам дает?

– Андрей Владимирович дает общую установку. А профессиональный совет именно по деталям игры в обороне дает наш спортивный директор Евгений Николаевич Бирюков . Он – легенда КХЛ, сыграл более тысячи матчей. Каждый его совет – очень полезный.

– Например?

– В этом сезоне я еще не пропустил ни одного домашнего матча «Стальных Лис ». На таких играх удавалось пересечься с Бирюковым, и Евгений Николаевич несколько раз давал оценку моим действиям в последней игре КХЛ. Где сыграл правильно, а где излишне рискнул или ошибся.

Обязательно даст профессиональную подсказку, какую деталь нужно улучшить, – сказал защитник «Металлурга » Александр Сиряцкий .

