«Рейнджерс» могут обменять Отманна. Форварда взяли под 16-м номером на драфте-2021 (Эллиотт Фридман)
«Рейнджерс» могут обменять Бреннана Отманна.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, клуб выслушивает предложения об обмене 22-летнего нападающего.
В прошлом сезоне Отманн провел 22 игры в НХЛ, набрав 2 (0+2) очка при полезности «плюс 7». В АХЛ у него было 20 (12+8) баллов за 27 матчей.
«Рейнджерс» отправили форварда в фарм-клуб перед началом этого регулярного чемпионата. Отманн был выбран на драфте НХЛ-2021 под общим 16-м номером.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
