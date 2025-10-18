Козлов об 1:2 с «Трактором»: «Салават» провел хороший матч, не отходил от плана. На очки мы наиграли, думаю. Жаль, что не дотерпели в концовке»
Виктор Козлов подвел итоги игры с «Трактором» в Fonbet Чемпионате КХЛ.
«Салавата» потерпел поражение в выездном матче со счетом 1:2.
«Моя команда провела хороший матч, играли против хорошего соперника. Не отходили от плана на игру, неплохо выходили из зоны и переходили в атаку.
Жаль, что не дотерпели в концовке. Думаю, что мы наиграли на очки», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
