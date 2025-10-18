Плющев о результативности Овечкина: «Саша не мальчик, все уже знает в хоккее. Возможно, он не будет таким фееричным, как в прошлом сезоне. Но «Вашингтону» поможет»
Владимир Плющев оценил результативность Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» забросил первую шайбу в регулярном чемпионате в матче против «Миннесоты». На его счету стало 4 (1+3) очка за 5 игр.
«Саша не мальчик, все уже знает в хоккее. Какие‑то травмы помешали ему вкатиться в турнир в той форме, которую хотел бы видеть. Но он преодолеет это дело. И думаю, со временем войдет в ту форму, которая ему соответствует.
Возможно, Овечкин и не будет таким фееричным нападающим, как в прошлом сезоне, но то, что он своей команде поможет – это однозначно», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости