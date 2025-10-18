Плющев о результативности Овечкина: «Саша не мальчик, все уже знает в хоккее. Возможно, он не будет таким фееричным, как в прошлом сезоне. Но «Вашингтону» поможет»

Владимир Плющев оценил результативность Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил первую шайбу в регулярном чемпионате в матче против «Миннесоты». На его счету стало 4 (1+3) очка за 5 игр.

«Саша не мальчик, все уже знает в хоккее. Какие‑то травмы помешали ему вкатиться в турнир в той форме, которую хотел бы видеть. Но он преодолеет это дело. И думаю, со временем войдет в ту форму, которая ему соответствует.

Возможно, Овечкин и не будет таким фееричным нападающим, как в прошлом сезоне, но то, что он своей команде поможет – это однозначно», – сказал бывший тренер сборной России.