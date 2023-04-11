Разин о конфликте с агентом легионеров «Металлурга»: «Не верю, что Пилко из-за этого не отдаст мне своих клиентов. Никакой агент не откажется от денег»

Андрей Разин высказался о конфликте с агентом легионеров «Металлурга» – Алешей Пилко.

– Насколько правдива информация, что с минским « » не удалось договориться, потому что из-за давнего конфликта с вами пригрозил клубу, что не привезет легионеров?

– (Смеется). Первый раз слышу. Но смешно, когда агент ставит условие клубу и клуб это условие выполняет. Не могу сказать, правда это или нет. Я не знаю. Но если это так, то это немного смешно.

– Дела Лайпсика, Паскуале, также ведет Пилко. Получается, ваш приход в «Металлург» не означает, что они точно не останутся в клубе?

– Глобально в хоккее ничего не поменялось от того, что господин Пилко не общается с Разиным. Чем дороже агент «продаст» хоккеиста, тем больше получит процент. Представьте, что Лайпсику, , Майе в «Магнитке» дают 100 миллионов рублей, а в других клубах - 50. Если агент получает 5%, то разница в 2,5 млн. Вы что, думаете, Пилко откажется от 7,5 млн?

– Вряд ли будет такая разница в зарплатах этих игроков.

– Ну это просто пример. Вы говорите, что он принципиально не будет работать, если у его клиентов тренером будет Разин. Но он откажется от денег и скажет игрокам ехать в другой клуб? Никакой агент не будет отказываться от денег.

Не верю, что Пилко скажет: «Я Разину не отдам своих клиентов, потому что у нас был конфликт». Мне как тренеру работать с хоккеистами. Сейчас я не веду никаких переговоров с агентами. Мне может позвонить агент и спросить мнение о том или ином хоккеисте, но не более того. Но я – тренер.

У нас в клубе есть спортивный директор, который ведет переговоры с агентами. По финансам я теперь с агентами вообще не разговариваю. У меня с Пилко никак не будут пересекаться интересы. Мне до лампочки, кто у кого агент, – сказал главный тренер « ».