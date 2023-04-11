Разин о конфликте с агентом легионеров «Металлурга»: «Не верю, что Пилко из-за этого не отдаст мне своих клиентов. Никакой агент не откажется от денег»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко Динамо Минск КХЛ Андрей Разин Эдди Паскуале Брендан Лайпсик Филипп Майе Алеша Пилко Хоккей

Андрей Разин высказался о конфликте с агентом легионеров «Металлурга» – Алешей Пилко.

– Насколько правдива информация, что с минским «Динамо» не удалось договориться, потому что Алеша Пилко из-за давнего конфликта с вами пригрозил клубу, что не привезет легионеров?

– (Смеется). Первый раз слышу. Но смешно, когда агент ставит условие клубу и клуб это условие выполняет. Не могу сказать, правда это или нет. Я не знаю. Но если это так, то это немного смешно.

– Дела Лайпсика, Паскуале, Майе также ведет Пилко. Получается, ваш приход в «Металлург» не означает, что они точно не останутся в клубе?

– Глобально в хоккее ничего не поменялось от того, что господин Пилко не общается с Разиным. Чем дороже агент «продаст» хоккеиста, тем больше получит процент. Представьте, что Лайпсику, Паскуале, Майе в «Магнитке» дают 100 миллионов рублей, а в других клубах - 50. Если агент получает 5%, то разница в 2,5 млн. Вы что, думаете, Пилко откажется от 7,5 млн?

– Вряд ли будет такая разница в зарплатах этих игроков.

– Ну это просто пример. Вы говорите, что он принципиально не будет работать, если у его клиентов тренером будет Разин. Но он откажется от денег и скажет игрокам ехать в другой клуб? Никакой агент не будет отказываться от денег.

Не верю, что Пилко скажет: «Я Разину не отдам своих клиентов, потому что у нас был конфликт». Мне как тренеру работать с хоккеистами. Сейчас я не веду никаких переговоров с агентами. Мне может позвонить агент и спросить мнение о том или ином хоккеисте, но не более того. Но я – тренер.

У нас в клубе есть спортивный директор, который ведет переговоры с агентами. По финансам я теперь с агентами вообще не разговариваю. У меня с Пилко никак не будут пересекаться интересы. Мне до лампочки, кто у кого агент, – сказал главный тренер «Металлурга». 

1 комментарий

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Огюст
Это точно - от повышенной суммы денег никто не откажется и не будет держать "фасон" свой !
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