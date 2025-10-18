  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Трактор» обыграл «Салават» (2:1), Ливо забросил победную шайбу бывшему клубу. Уфимцы проиграли 5-й матч подряд и идут последними на Востоке
11

«Трактор» обыграл «Салават» (2:1), Ливо забросил победную шайбу бывшему клубу. Уфимцы проиграли 5-й матч подряд и идут последними на Востоке

«Трактор» обыграл «Салават» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Челябинске и завершилась в пользу хозяев (2:1).

Победную шайбу за «Трактор» забросил экс-нападающий «Салавата» Джош Ливо. Для него это была первая игра против бывшего клуба.

Уфимцы потерпели пятое поражение подряд. Команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 8 очков за 15 игр. «Трактор» идет пятым на Востоке, имея в активе 20 баллов после 17 матчей.

Следующий матч команды проведут между собой 21 октября в Уфе.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoТрактор
logoДжош Ливо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»
44 октября, 07:30
Плющев о Ливо: «В «Тракторе» надеются, что он будет показывать хоккей, который демонстрировал в «Салавате». Многое зависит от тренера и партнеров по звену»
112 сентября, 17:08
Равиль Якубов о Ливо в «Тракторе»: «Таких снайперов в КХЛ – единицы. На дистанции регулярки это оружие обязательно будет работать. Тем более, его нагружают временем, как и в «Салавате»
6 сентября, 07:45
Главные новости
Ларионов-младший не попал в заявку на матч СКА с «Локомотивом». У сына главного тренера 3 очка за 15 игр при 27,4% на вбрасываниях
38 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Барысом», СКА против «Локомотива», «Трактор» победил «Салават»
10232 минуты назадLive
Берлев травмировался в игре с «Трактором» после толчка на борт от Коромыслова. Форвард «Салавата» держался за плечо, его увезли на носилках
237 минут назадВидео
Мостовой об Овечкине: «Когда говорят, что не забил – да ему не надо, другие во сне столько не забивали. Ему должны стоя аплодировать на каждом матче»
13сегодня, 12:10
Дмитрий Губерниев: «Наши в НХЛ очень хороши. Овечкин будет в порядке, Малкин забросил 1-ю шайбу, подрастает прекрасная молодежь»
5сегодня, 11:44
«##### здоровая, тебе нельзя играть в хоккей. В баскетбол иди». Радулов – Долженкову в матче «Локомотива» с ЦСКА
41сегодня, 11:17
Дэйли о выводе номера Овечкина из обращения в НХЛ: «Шансы малы, но все-таки есть. За 107 лет мы вывели только один номер – это большая редкость»
17сегодня, 10:31
НХЛ покажет 21 матч этой регулярки в Австралии, заявил Беттмэн: «Мы развиваем хоккей во всем мире. Это направление становится все более приоритетным»
3сегодня, 10:17
Величкин о Дорофееве: «Не второй Малкин, но входит в плеяду игроков его уровня. «Металлург» мог закрепить права на него, но провернул странный обмен»
5сегодня, 09:59
Депутат Свищев о 1-м голе Овечкина в сезоне НХЛ: «Не надо ожидать, что сейчас посыпется дождь шайб – такого не будет. Александр втягивается достаточно долго»
8сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Энтони Ди Марко: «Слышал, что Замула нравится «Калгари». Клуб ищет леворукого габаритного защитника, Мироманова и Бина готовы отпустить»
51 минуту назад
Сопин о 2-м месте «Авангарда» в рейтинге клубов КХЛ: «Важные и приятные результаты. Стремится быть в лидерах по всем показателям, все должно быть на высочайшем уровне»
1сегодня, 12:42
«Рейнджерс» могут обменять Отманна. Форварда взяли под 16-м номером на драфте-2021 (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 12:29
Сиряцкий из «Металлурга» о Разине: «Не жесткий, а коммуникабельный и открытый. В раздевалке всегда может пошутить, снять давление»
сегодня, 11:56
Шмалц о хет-трике «Сан-Хосе»: «Спасибо моему деду. Он дважды смотрел мою игру – оба раза я забил три шайбы»
сегодня, 11:33
Ярош о русском языке: «Учу 3 года, супруга и партнеры помогают – никакой теории, только практика. Теперь у меня микс из русского, английского и словацкого»
сегодня, 10:59
Неучев и Комаров забили по голу в регулярке АХЛ за фарм-клуб «Баффало». Новиков получил 10 минут за попытку продолжить драку
сегодня, 10:49Видео
Джонстон о переговорах «Нью-Джерси» с Маркстремом: «Cтороны заинтересованы, все идет успешно. «Девилс» обожают Якоба, он отлично влился в команду»
сегодня, 09:34
Защитник «Металлурга» Сиряцкий о Кузнецове: «Обычно много шутит, но перед игрой он собран и закрыт. В этот день у него интересная разминка с необычными упражнениями»
1сегодня, 09:18
Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года, контракт – до 2030-го. Под его руководством команда дважды выиграла ЧМ
1сегодня, 07:22