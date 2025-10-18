«Трактор» обыграл «Салават» (2:1), Ливо забросил победную шайбу бывшему клубу. Уфимцы проиграли 5-й матч подряд и идут последними на Востоке

«Трактор» обыграл «Салават» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Челябинске и завершилась в пользу хозяев (2:1).

Победную шайбу за «Трактор» забросил экс-нападающий «Салавата » Джош Ливо . Для него это была первая игра против бывшего клуба.

Уфимцы потерпели пятое поражение подряд. Команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 8 очков за 15 игр. «Трактор » идет пятым на Востоке, имея в активе 20 баллов после 17 матчей.

Следующий матч команды проведут между собой 21 октября в Уфе.