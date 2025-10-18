«Трактор» обыграл «Салават» (2:1), Ливо забросил победную шайбу бывшему клубу. Уфимцы проиграли 5-й матч подряд и идут последними на Востоке
«Трактор» обыграл «Салават» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Челябинске и завершилась в пользу хозяев (2:1).
Победную шайбу за «Трактор» забросил экс-нападающий «Салавата» Джош Ливо. Для него это была первая игра против бывшего клуба.
Уфимцы потерпели пятое поражение подряд. Команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 8 очков за 15 игр. «Трактор» идет пятым на Востоке, имея в активе 20 баллов после 17 матчей.
Следующий матч команды проведут между собой 21 октября в Уфе.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
