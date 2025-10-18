Берлев травмировался в игре с «Трактором» после толчка на борт от Коромыслова. Форвард «Салавата» держался за плечо, его увезли на носилках

Антон Берлев из «Салавата» получил травму в игре с «Трактором».

Инцидент произошел в третьем периоде матча FONBET чемпионата КХЛ.

Арсений Коромыслов толкнул Берлева в углу площадки, тот врезался в борт и остался лежать на льду, держась за плечо. Нападающего уфимского клуба увезли на носилках. Судьи изучили повтор момента и не наказали хоккеиста «Трактора ».

В текущем сезоне Берлев провел 5 игр за «Салават Юлаев » и набрал 3 очка при полезности «минус 4».