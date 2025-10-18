Энтони Ди Марко: «Слышал, что Замула нравится «Калгари». Клуб ищет леворукого габаритного защитника, Мироманова и Бина готовы отпустить»

«Калгари» может выменять Егора Замулу у «Филадельфии».

«Клуб ищет молодого леворукого защитника с хорошими габаритами. У «Калгари » слишком много игроков на односторонних контрактах в защите, и они готовы отпустить некоторых. Мне сказали, что это Бин и Мироманов .

Замула из «Филадельфии », игравший за команду из Калгари в WHL, как я слышал, нравится клубу», – заявил инсайдер Daily Faceoff Энтони Ди Марко.

В этом сезоне НХЛ 25-летний Замула провел 2 матча за «Флайерс» при среднем игровом времени 15:49. Его контракт со средней годовой зарплатой 1,7 млн долларов рассчитан до 2026 года.

У 28-летнего Мироманова одна игра за «Флэймс» в текущей регулярке. Его зарплата – 1,25 млн долларов в год, договор рассчитан до 30 июня 2026-го.