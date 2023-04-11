Разин о сборах «Металлурга»: «В Магнитогорске на полном серьезе спросили: «Ты правда заказал сюда боксерский ринг?» Очень сильно смеялся»

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин рассказал про слухи о его намерениях заказать боксерский ринг для «Металлурга».

– Стратегия игры изменится? Эта «Магнитка» станет похожа на «Северсталь»?

– Мы в «Северстали» играли в разный хоккей. Говоря глобально,  делали ставку на зрелищность. Но это подразумевает нюансы, которые менялись. Игра в своей зоне, в средней зоне, в чужой. В «Северстали» были свои исполнители, в «Металлурге» – свои.

Я уже всем говорил, что даже если бы остался в «Северстали», то все равно менял бы тактику. Сам хоккей этого требует.

– Планируете сборы на середину июля?

– В Магнитогорске встретился во дворце спорта с одним знакомым, и он на полном серьезе сказал: «Андрей, ты правда заказал сюда боксерский ринг?» Очень сильно смеялся. Да, мы в «Северстали» иногда боксировали. Но меня удивляет, откуда слухи рождаются и как так быстро расходятся.

По поводу предсезонки – понятно, что молодежь соберется пораньше. КХЛ сейчас должна принять регламент. Подготовка к сезону начнется или 15 июля, или с 1 августа. Мы уже составили два плана – на 22 июля и 1 августа. Не знаю, какой сработает.

Но в любом случае с 1 августа будем тренироваться в Минске, а сразу оттуда полетим на турнир в Уфу. Кстати, этот план мы уже опробовали в «Северстали», по этой дорожке два года ходили, – сказал главный тренер «Металлурга». 

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5 комментариев

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heivani
Надо было тебе Андрей обратно в ,,Автомобилист’’. Здесь все рядом: и КРК,,Уралец,, с академией единоборств РМК в шаговой доступности.Никаких доп.приспособ)))
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Олег
С Андрюхай не заболуеш, и это нормально .
По грушам тоже надо работать,да и в ринге
можно по боксировать. Удачи Магнитки...
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гилберт
Боксёрский ринг, стрельбище...
0
-4
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цэсемьэр
ну а что такого? на ринге многие по-другому раскрываются, там нет статуса звездности и контракта. вышел на ринг - обнулился🥊
+4
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+4
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Bashibuzuck
Много лет ждал его возвращения в родной клуб, уверен все будет ок, магнитогорские фанаты будут довольны👍👍👍
+5
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+5
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