Разин о сборах «Металлурга»: «В Магнитогорске на полном серьезе спросили: «Ты правда заказал сюда боксерский ринг?» Очень сильно смеялся»

Андрей Разин рассказал про слухи о его намерениях заказать боксерский ринг для «Металлурга».

– Стратегия игры изменится? Эта «Магнитка» станет похожа на « »?

– Мы в «Северстали» играли в разный хоккей. Говоря глобально, делали ставку на зрелищность. Но это подразумевает нюансы, которые менялись. Игра в своей зоне, в средней зоне, в чужой. В «Северстали» были свои исполнители, в « » – свои.

Я уже всем говорил, что даже если бы остался в «Северстали», то все равно менял бы тактику. Сам хоккей этого требует.

– Планируете сборы на середину июля?

– В Магнитогорске встретился во дворце спорта с одним знакомым, и он на полном серьезе сказал: « , ты правда заказал сюда боксерский ринг?» Очень сильно смеялся. Да, мы в «Северстали» иногда боксировали. Но меня удивляет, откуда слухи рождаются и как так быстро расходятся.

По поводу предсезонки – понятно, что молодежь соберется пораньше. сейчас должна принять регламент. Подготовка к сезону начнется или 15 июля, или с 1 августа. Мы уже составили два плана – на 22 июля и 1 августа. Не знаю, какой сработает.

Но в любом случае с 1 августа будем тренироваться в Минске, а сразу оттуда полетим на турнир в Уфу. Кстати, этот план мы уже опробовали в «Северстали», по этой дорожке два года ходили, – сказал главный тренер «Металлурга».