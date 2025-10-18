  • Спортс
Сопин о 2-м месте «Авангарда» в рейтинге клубов КХЛ: «Важные и приятные результаты. Стремится быть в лидерах по всем показателям, все должно быть на высочайшем уровне»

Алексей Сопин оценил второе место «Авангарда» в рейтинге клубов КХЛ.

Список ежегодно составляется лигой по итогам трех последних сезонов.

Оцениваются 10 параметров: спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, своевременность оплаты труда хоккеистов, исполнение норм технического регламента, посещаемость и заполняемость арен, сервисы для зрителей, тв-индекс, доходы от реализации лицензионной и билетной программы и работа со СМИ.

– «Авангард» занял второе место в рейтинге клубов КХЛ, а по многим показателям стал первым. Насколько вам важен этот рейтинг?

– Мне кажется, это говорит об уровне организации. Весь клуб, от руководства и до всех сотрудников, стремится быть в лидерах по всем показателям – спортивный результат, маркетинг, работа с болельщиками и с прессой. Все должно быть на высочайшем уровне.

Для нас это важные и приятные результаты, хоть и промежуточные, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Генменеджер «Авангарда» о Ги Буше в России: «Североамериканцы воспитаны на стереотипах – у него был культурный шок. Он приятно удивляется каждый день»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
болельщики
logoАвангард
logoАлексей Сопин
